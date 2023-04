Pro & Contra heute um 21:15 Uhr auf PULS 24 & um 22:20 Uhr auf PULS 4: Linke und rechte Wahlgewinner – Schafft sich die Mitte ab?

Wien (OTS) - Die politische Landschaft in Österreich verändert sich. Bei den letzten Wahlen hat sich gezeigt, dass die Mitte ihre uneingeschränkte Mehrheit und Bedeutung verliert. Können nur Extrempositionen die Bevölkerung erreichen und ist der politische Konsens passé? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine informierte Runde, bestehend aus Gregor Schütze, Christina Aumayr-Hajek, Josef Kalina, Christoph Pöchinger und Kay-Michael Dankl.



Die drei Landtagswahlen dieses Jahres sind geschlagen und das Fazit ist eindeutig: Die Großparteien ÖVP und SPÖ gehören als Wahlgewinnerinnen endgültig der Vergangenheit an. Zugewinne verbuchen können vor allem Persönlichkeiten abseits des Establishments, wie aktuell in Salzburg bei der KPÖ PLUS. Aber auch die FPÖ hat von der Unzufriedenheit in der Bevölkerung durchgängig profitiert und in Niederösterreich erstmals den Sprung in die Regierung geschafft.



Politische Beobachter:innen konstatieren, dass die Arbeit der (Landes-)Regierungen kaum noch überzeugt und häufig als falsche Lösung für die Alltagsprobleme wahrgenommen wird. Laut SORA-Demokratie-Monitor geben nur mehr 34 Prozent der Befragten an, dass das politische System in Österreich gut funktioniere.



Regiert die Politik an den Menschen vorbei? Welche Parteien haben die besseren Antworten? Welche Auswirkungen haben die Landesergebnisse auf den Bund? Und wodurch kann das Vertrauen in das politische System gestärkt werden?

Dienstag, 25. April 2023, 21:15 Uhr auf PULS 24 & ZAPPN

Dienstag, 25. April 2023, 22:20 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN

Gäste:

Kay-Michael Dankl, Spitzenkandidat und Gemeinderat Stadt Salzburg, KPÖ PLUS

Gregor Schütze, PR-Spezialist und ORF-Stiftungsrat

Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin

Josef Kalina, PR-Fachmann, früher SPÖ-Bundesgeschäftsführer

Christoph Pöchinger, Strategieberater

Moderation: Gundula Geiginger

