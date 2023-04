Arnoldner/Taborsky: Wertvolle Arbeit für beeinträchtigte Kinder muss gewährleistet bleiben!

Therapiezentrum Schottenhof droht das Aus - Wiener Volkspartei fordert eine Finanzierung des Zentrums für tiergestützte Pädagogik

Wien (OTS) - „Das tiergestützte Therapiezentrum Schottenhof arbeitet bereits länger unter knappen finanziellen Ressourcen, allerdings führt die aktuelle Teuerung nun zu einer finanziell bedrohlichen Lage. Unter diesen Umständen ist das Aus des Schottenhofes eine ernst zu nehmende Gefahr“, warnt die Gemeinderätin der Wiener Volkspartei, Bernadette Arnoldner. Wie bereits in einigen Medien verlautbart, benötigt der Reiterhof Schottenhof zusätzlich 80.000 Euro pro Jahr um das inklusive Programm des Vereins „SU-Integratives Voltigieren und Reiten“ aufrecht erhalten zu können.

Aus diesem Grund bringt Arnoldner gemeinsam mit dem Penzinger Gemeinderat Hannes Taborsky einen Beschlussantrag in der heutigen Sitzung des Gemeinderats ein, um eine tragfähige Finanzierung des Zentrums für tiergestützte Pädagogik – Schottenhof sicherzustellen. „Seit dreißig Jahren bietet der Verein sowohl für gesunde als auch für beeinträchtigte Kinder tiergestützte Pädagogik an. Während die Pacht des Hofes vom Verpächter Schottenstift nicht angehoben wurde, steigen die monatlichen Kosten wie Strom und Futter massiv an“, so Taborsky. „Nun ist die Stadtregierung gefordert sicherzustellen, dass die wertvolle Arbeit der Institution auch künftig gewährleistet bleibt“, so Arnoldner abschließend.

