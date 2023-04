„Fokus Europa“ über Hochgeschwindigkeitszüge, gescheiterte Fluchten und Bosnien-Herzegowinas langen Weg in die EU

Am 26. April um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der jüngsten Ausgabe von „Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch am Mittwoch, dem 26. April 2023, um 23.00 Uhr in ORF 2, geht es um folgende Themen:

Schiene statt Straße

Hochgeschwindigkeitsstrecken sollen die Züge in Europa schneller und attraktiver machen, der Güterverkehr auf der Bahn soll bis 2050 verdoppelt werden. China hat den Rest der Welt mit High-Speed-Zügen längst abgehängt, die EU investiert deshalb Milliarden in den Ausbau der transeuropäischen Netze, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Im Studio ist dazu live Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen zu Gast.

Gescheitert – wenn die Flucht nach Europa misslingt

Rückkehrer in Nigeria gelten als Verlierer, „Fokus Europa“ besucht in Nigeria einen Flüchtling, der es selbst nicht in die EU geschafft hat und jetzt anderen enttäuschten Heimkehrern bei ihrem schwierigen Neustart in der alten Heimat hilft.

Der lange Weg in die EU

Bosnien-Herzegowina ist nach 20 Jahren Beitrittskandidat. Trotz der vielen Krisen und vieler Versäumnisse will die EU am Westbalkan rasch neue Länder aufnehmen, auch um den wachsenden Einfluss Chinas, Russlands und arabischer Länder aufzuhalten.

