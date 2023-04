Aviso: Donnerstag, 27.4., 11 - 12.15 Uhr: Parlamentarische Veranstaltung zur Zukunft Afghanistans

Austausch mit der afghanischen Community in Österreich und Ahmad Massoud, Anführer der Nationalen Widerstandsfront von Afghanistan

Wien (OTS) - Wie sieht die Zukunft Afghanistans aus und wie soll die westliche Welt auf die fortschreitenden Menschenrechtsverletzungen, die von den herrschenden Taliban begangen werden, reagieren? Über diese und weitere Fragen diskutieren auf Einladung der Grünen die Sprecherin für Außenpolitik, Menschenrechte und Migration, Ewa Ernst-Dziedzic, Ahmad Massoud - Anführer der Nationalen Widerstandsfront von Afghanistan - gemeinsam mit Vertreter:innen der afghanischen Community in Österreich und Vertreter:innen von im Parlament vertretenen Fraktionen.

Ewa Ernst-Dziedzic: „Nur weil die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von anderen Krisen überlagert wird, dürfen wir nicht die katastrophale humanitäre wie menschenrechtliche Situation in Afghanistan vergessen. Gerade die Unterdrückung der Frauen und Mädchen im Lande hat gezeigt, dass die gegenteiligen Versprechen der Taliban nichts wert sind. Was in Afghanistan weiter passiert, betrifft nicht nur die Menschen im Lande selbst, sondern zeitigt seine Auswirkungen weit über die Grenzen hinaus. Migration, die aufgrund verheerender Lebensumstände zustande kommt oder die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus sind Fragen, die unmittelbar mit dem politischen Schicksal von Afghanistan verbunden sind.“

Zeit: Donnerstag, 27. April 2023, 11.00 – 12.15 Uhr

Ort: Parlament am Ring, Lokal 6 – Lise Meitner, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um namentliche Anmeldung unter: office.ernst-dziedzic@gruene.at

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Für den Zutritt zum Parlament sind ein Lichtbildausweis sowie eine Registrierung erforderlich: https://www.parlament.gv.at/services/zutritt/anmeldung/index.html

