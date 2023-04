Sasa Schwarzjirg begrüßt ab 30. April in ORF 2 zu „Reisezeit – Österreich“

Unterwegs in Linz, Mariazell, Salzburg, Bregenz und Friesach

Wien (OTS) - Der Sommer ist nicht mehr weit und damit die Zeit für ein paar entspannte Urlaubstage. Wo kann man besser Urlaub machen als in Österreich? Berge, Seen, pulsierende Städte und stille Weiten am Land laden zum Verweilen ein. Auch Kultur darf dabei nicht fehlen. Moderatorin Sasa Schwarzjirg besucht ab 30. April 2023 immer sonntags und am 29. Mai aufgrund des Feiertags am Montag um 16.00 Uhr in ORF 2 in fünf Ausgaben von „Reisezeit – Österreich“ österreichische Städte und Regionen, erkundet Sehenswürdigkeiten und Kulturschätze, gibt Insider-Tipps und taucht ein in Brauchtum und Tradition. Es geht von Linz über Mariazell in der Hochsteiermark bis Salzburg, weiter nach Bregenz und bis Friesach in Mittelkärnten.

„Reisezeit – Österreich“: Linz (Sonntag, 30. April, 16.00 Uhr, ORF 2)

Den Auftakt zu den neuen „Reisezeit“-Ausgaben macht Linz: Die oberösterreichische Landeshauptstadt ist bunt, vielfältig, modern und kreativ. Auf der anderen Seite hat sich die Stadt alte Tradition wie die Grottenbahn am Pöstlingberg bewahrt. Sasa Schwarzjirg besucht die junge, hippe Szene in Linz, taucht ein in die Graffiti-Welt am Hafen, gibt Tipps zu Museen, die nicht nur an Regentagen einen Besuch wert sind, und lässt sich von der Grottenbahn und den vielen märchenhaften Figuren im Pöstlingberg verzaubern.

„Reisezeit – Österreich“: Mariazell (Sonntag, 7. Mai, 16.00 Uhr, ORF 2)

Ausgehend von Mariazell geht es in der zweiten Ausgabe von „Reisezeit“ in die Hochsteiermark. Viele Pilgerinnen und Pilger kommen über die Via Sacra, den ältesten Wallfahrerweg Österreichs, oder den Wiener Wallfahrerweg 06 nach Mariazell. Am Ziel angelangt, erwartet sie in der imposanten Basilika das spätromanische Gnadenbild, die „Magna Mater Austriae“. Wer es bequemer anlegen möchte, der fährt mit der Mariazeller Bahn. Die Tradition des Lebkuchens wird in Mariazell seit 170 Jahren hochgehalten. In der Hochsteiermark findet man jede Menge Natur, Kräuterwege und natürlich Roseggers Waldheimat.

„Reisezeit – Österreich“: Salzburg (Sonntag, 14. Mai, 16.00 Uhr, ORF 2)

Die Stadt von Mozart, süßer Verführung und Hochkultur. Aber auch sportliche Herausforderungen am Almkanal und Kunst auf dem „Walk of Art“ stehen auf Sasa Schwarzjirgs Sightseeing-Programm in Salzburg. Von Mozarts Geburtshaus geht es über die Hohe Festung und die Salzach in den Mirabellgarten, nach Schloss Hellbrunn und zum Marionettentheater.

„Reisezeit – Österreich“: Bregenz (Sonntag, 21. Mai, 16.00 Uhr, ORF 2)

Eine Stadt, zwei Gesichter: Die Bregenzer Oberstadt unterscheidet sich sehr von der modernen Architektur, die direkt am See zu finden ist. In der Oberstadt gibt es bevorzugt historische Bauten, traditionelle Wahrzeichen und das schmalste Haus Europas sowie den Martinsturm. Kunst wird in Bregenz großgeschrieben, ob im Kunsthaus, dem Vorarlberg Museum oder bei den Bregenzer Seefestspielen mit ihren imposanten Bühnenbildern. Ein Ausflug auf die Blumeninsel Mainau darf ebenfalls bei keinem Bregenz-Besuch fehlen.

„Reisezeit – Österreich“: Friesach (Montag, 29. Mai, 16.05 Uhr, ORF 2)

Ausgehend von Friesach geht es zurück ins Mittelalter, ist die Region doch bekannt für ihre zahlreichen Burgen und den aktuellen Burgbau wie anno dazumal.

