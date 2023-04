„Dok 1: Allergien – Wenn die Natur dein Feind wird“ mit Hanno Settele am 26. April um 20.15 Uhr in ORF 1

Danach um 21.05 Uhr: ORF-Doku-Premiere: „Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht“

Wien (OTS) - Pollen, Hausstaub oder Nahrungsmittel – jede/r vierte Österreicher/in ist von einer Allergie betroffen und Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zum Jahr 2050 sogar schon jede/r zweite sein könnte. Hanno Settele beleuchtet in „Dok 1: Allergien – Wenn die Natur dein Feind wird“ am Mittwoch, dem 26. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 eine der größten Volkskrankheiten. Danach folgt um 21.05 Uhr die ORF-Premiere der Dokumentation „Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht“, die sich den Ursachen, Folgen und Gefahren der zunehmend prekären Lebenssituation der arbeitenden Mittelschicht widmet.

„Dok 1: Allergien – Wenn die Natur dein Feind wird“ mit Hanno Settele um 20.15 Uhr

Neue Lebensmittel, neue Pflanzenarten und neue Insekten, sie alle könnten einen Allergieboost bewirken. Alles Einbildung oder doch eine reale Gefahr? Was kann man dagegen tun? Und wie lebt es sich mit einer Allergie eigentlich? Diesen Fragen widmet sich Hanno Settele in „Dok 1: Allergien – Wenn die Natur dein Feind wird“. Er besucht Betroffene, lässt sich zeigen, warum Tapetenkleister in unseren Nahrungsmitteln ist, öffnet Pollenfallen, misst die Stadtluft und lässt sich erklären, was bei einem allergischen Schock zu tun ist. Mit künstlicher Intelligenz bewaffnet ist er auf der Spur der Götterbäume, einem potenziellen Allergiebaum aus dem asiatischen Raum. In Peking ist er für jede zweite Allergie verantwortlich, und er breitet sich, genauso wie Ambrosia, auch in unseren Breiten ungebremst aus. Außerdem kommen zwölf Personen zum Bluttest und entdecken eine Fülle an Allergien. Selbst Hanno Settele lässt dafür ein paar Tropfen Blut fließen. Gehört auch er zur großen Gruppe der Allergiker/innen in Österreich?

ORF-Premiere: „Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht“ um 21.05 Uhr

Der Unterschied zwischen Reich und Arm hat sich vergrößert. Immer mehr Erwerbstätige geraten aufgrund schlecht bezahlter, befristeter Arbeitsverträge unter existenziellen Druck. Katharina Wolff und Valentin Thurn begleiten in ihrer Dokumentation „Arm trotz Arbeit – Die Krise der Mittelschicht“ Betroffene aus verschiedenen Ländern. Der britische Wirtschaftswissenschafter Guy Standing, die Wiener Arbeitsmarktexpertin Veronika Bohrn Mena und die deutsche Soziologin Mona Motakef erörtern zudem Ursachen, Folgen und Gefahren der zunehmend prekären Lebenssituation der arbeitenden Mittelschicht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at