Chor des Wagner Konservatoriums im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Ein guter Tipp für alle Freund*innen des gepflegten Gruppengesanges: Am Donnerstag, 27. April, ist ab 19.00 Uhr im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) der „Chor des Richard Wagner Konservatoriums Wien“ mit einem vielfältigen Programm zu hören. Einlass: ab 18.30 Uhr. Dieser gemischte Chor besteht aus rund 30 Studierenden und wird von Robert Papocsi dirigiert. Musikalischer Leiter des Konzerts ist Christian Schulz. Nurniran Pinar begleitet das Vokal-Ensemble am Klavier. Von einer Mozart-Komposition bis zum Volkslied aus Italien und Bosnien wird an dem Abend ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neuere Stücke, zum Beispiel „Veronika, der Lenz ist da“ und „Schuld war nur der Bossa Nova“, runden den bunten Liederreigen ab. Der Eintritt ist frei. Die Organisator*innen ersuchen um Anmeldungen per E-Mail: obfrau@leopold-kultur.at.

Veranstaltet wird das empfehlenswerte Chor-Konzert durch den Kultur-Verein „Leopoldstädter Bildungszentrum“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“) in Kooperation mit dem Konservatorium. Der 13. Bezirk unterstützt das Projekt. Infos über sonstige kulturelle Aktivitäten im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3 erfragen Interessierte beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 115. Beantwortung von Anfragen via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Richard Wagner Konservatorium Wien: www.richard-wagner-konservatorium.at

