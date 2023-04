Alles Gute, Michael Niavarani! ORF-1-Kabarettabend und ORF-III-Schwerpunkt zum 55. Geburtstag des Publikumslieblings

Ab 27. April mit u. a. Porträt, Komödien und Kabarettaufzeichnungen

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 29. April 2023, feiert Starkabarettist und Schauspieler Michael Niavarani seinen 55. Geburtstag – und das ORF-Fernsehprogramm feiert mit! ORF 1 widmet dem Jubilar einen Kabarettabend am Donnerstag, dem 27. April: mit „Niavarani & Gernot:

Gefühlsecht“ (20.15 Uhr:) und „Viktor Gernot und Michael Niavarani:

Zwei Musterknaben“ (21.50 Uhr). ORF III lässt Michael Niavarani mit einem Schwerpunkt hochleben: am Samstag, dem 29. April, mit der ersten Staffel der ORF-Serie „Novotny und Maroudi“ (8.45 Uhr bis 15.25 Uhr) und mit einem „ORF III Themenmontag“ am 1. Mai, mit der Neuproduktion „Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzten 55 Jahren“ (20.15 Uhr), „Lachen mit Nia – Michael Niavarani im Porträt“ (21.05 Uhr), „Michael Niavarani – So bin ich wirklich“ (21.55 Uhr) und „Niavaranis Pointen-Feuerwerk“ (22.45 Uhr).

Der Niavarani-Abend am 27. April in ORF 1

ORF 1 gratuliert Michael Niavarani am Donnerstag, dem 27. April, zum 55. Geburtstag: Um 20.15 Uhr steht mit „Niavarani & Gernot:

Gefühlsecht“ ein Abend unter Freunden auf dem Programm. „Gefühlsecht“ steht als Titel und Kurzbeschreibung der Inhalte des ersten Zweierprogramms von Michael Niavarani und Viktor Gernot. Sie hatten viele Titel notiert, darunter Klassiker wie „Die 2 glorreichen 7“ oder „5 Schwedinnen in Tirol“. Warum also „Gefühlsecht“? Weil es treffend und passend ist! Eine Aufzeichnung aus dem Kabarett Simpl. Weiter geht es um 21.50 Uhr mit „Viktor Gernot und Michael Niavarani:

Zwei Musterknaben“. Zwei Männer in der Blüte ihres Mittelalters, die dankbar die Segnungen des Alterns genießen. Milde und weise geworden, sind sie ihren wesentlich jüngeren Frauen treu ergebene Sugardaddys. Die Turbulenzen der Weltwirtschaftskrise, die fortgesetzten Manipulationen der Medien, die Peinlichkeiten der Celebrities und den Sinn des Lebens kommentieren sie mit der Erfahrung und Abgeklärtheit von zwei alten Hasen des Showbiz.

Niavarani-Schwerpunkt in ORF III

ORF III widmet Michael Niavarani zum 55. Geburtstag einen ausgiebigen Schwerpunkt: Den Auftakt macht am Samstag, dem 29. April, die erste Staffel der ORF-Serie „Novotny und Maroudi“ (von 8.45 Uhr bis 15.25 Uhr) mit Andreas Vitásek und dem Jubilar in den Titelrollen. Auch der „ORF III Themenmontag“ am 1. Mai steht ganz im Zeichen des Publikumslieblings. Den Hauptabend eröffnet die Neuproduktion „Homo Niavaranicus – Das Beste aus den letzten 55 Jahren“ (20.15 Uhr):

Unter einem Homo Niavaranicus (ugs. „Nia“) versteht man ein Wesen, das sämtliche Bereiche des menschlichen (Zusammen-)Lebens in eine Pointe übersetzen kann. So ist der Homo Niavaranicus in Szenen von Bühnenauftritten mit Harald Schmidt, „Monty Python“-Star John Cleese oder Otto Schenk („Zu blöd, um alt zu sein“) zu erleben. Gemeinsam mit ORF-III-Moderator Peter Fässlacher blödelt und witzelt sich Nia durch diesen Geburtstagsabend. Anschließend steht „Lachen mit Nia – Michael Niavarani im Porträt“ (21.05 Uhr) auf dem Programm, gefolgt vom ORF-III-Porträt „Michael Niavarani – So bin ich wirklich“ (21.55 Uhr) und „Niavaranis Pointen-Feuerwerk“ (22.45 Uhr).

Niavarani-Best-of auf Flimmit

Flimmit (flimmit.at) gratuliert dem Kabarettisten und Schauspieler Michael Niavarani mit einer umfangreichen Geburtstagskollektion aus zahlreichen Highlights, wie z. B. „Kaisermühlen Blues“, „Novotny & Maroudi“, „Niavaranis Kühlschrank“, „Ex – Eine romantische Komödie“, „Dolce Vita & Co.“, den Simpl-Revuen „Arche Noah Luxusklasse“ und „Krone der Erschöpfung“.

