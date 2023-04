Fach-Kongress in der Privatklinik Graz Ragnitz brachte international anerkannte Top-Referent*innen nach Graz

Graz, (OTS) - Am 21. und 22. April 2023 fand erstmals ein Fach-Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Privatklinik Graz Ragnitz statt. 25 Top-Referenten*innen aus Österreich und Deutschland teilten in 450 Minuten Vortragszeit neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie von Erkrankungen von Knie-, Hüft- und Schultergelenken.

100 Teilnehmer*innen aus den Fachbereichen Orthopädie, Unfallchirurgie und Physiotherapie besuchten den bereits im Vorfeld ausgebuchten Kongress und tauschten sich untereinander aus. „Ein regelmäßiges Update über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und ein Austausch unter Kolleg*innen ist für Fachärzt*innen und Physiotherapeut*innen enorm wichtig. So können wir unseren Patient*innen die bestmögliche Behandlung anbieten“ , erklärt Dr. Wolfgang Zinser, wissenschaftlicher Leiter des Kongresses.

Neueste Erkenntnisse rund um die Erkrankungen von Knie,- Hüft- und Schultergelenken, wie z.B. Diagnostik, Gelenkerhalt und minimal-invasive Operationstechniken, wurden bei diesem Kongress unter dem wissenschaftlichen Komitee von A.o. Univ.-Prof. Dr. Christian Fink und Dr. Wolfgang Zinser von den Expert*innen geteilt.

„Wir sind stolz darauf, in der Privatklinik Graz Ragnitz solch einen hochwertigen Kongress auf höchstem medizinischen Niveau anbieten zu können. Die Orthopädie stellt einen wesentlichen medizinischen Schwerpunkt der Klinik dar. Umso mehr freut es mich, dass wir zahlreiche unserer exzellenten Belegärzt*innen und zusätzlich renommierte Expert*innen aus Österreich und Deutschland als Referent*innen für diesen Kongress gewinnen konnten“, freut sich Prim. Dr. Pedram Afschar, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Privatklinik Graz Ragnitz. „Wir haben sehr gutes Feedback zum Kongress erhalten und planen bereits eine Folgeveranstaltung von 11. bis 13. April 2024“ , ergänzt Dr. Afschar.

Mehr Informationen und ein Video mit Eindrücken von der Veranstaltung finden Sie unter: http://www.pkg.at/orthokongress

Privatklinik Graz Ragnitz



Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb der PremiQaMed Group, ist ein wichtiges Gesundheits-zentrum in Graz sowie eine beliebte Geburtsklinik. Sie steht für moderne Diagnostik (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall), umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum Leistungsspektrum zählen die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Als einzige Privatklinik der Steiermark betreibt sie ein Herzkatheter-Labor.

PremiQaMed Group



Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und gehört zur UNIQA Insurance Group AG. Rund 2.000 Mitarbeiter*innen sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt die PremiQaMed Group das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

