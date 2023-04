Traumhochzeit 2023: Wieso nicht einfach in der Karibik heiraten? (FOTO)

München (ots) - Ob an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen oder Silvester - an diesen Daten im Jahr 2022 werden sicherlich hunderte Menschen einen Heiratsantrag bekommen haben, denn das sind die beliebtesten Tage des Jahres, um die Frage aller Fragen zu stellen. Für die meisten Paare, die sich 2022 verlobt haben, steht die Hochzeit nun kurz bevor, denn über 80 Prozent heiraten im ersten Jahr nach dem Antrag in einem Frühlings- oder Sommermonat. In Deutschland finden die meisten Hochzeiten nach wie vor traditionell in der Kirche statt, doch auch eine Trauung am Strand ist für viele verliebte Pärchen ein Traum. Die karibischen Inseln eignen sich dafür ideal. Fernab vom Alltagsstress, entweder nur zur zweit oder mit dem engsten Kreis können sich Paare an einem wunderschönen Ort mit nahezu garantiertem Sonnenschein das Eheversprechen geben. Auch die Kosten für eine Hochzeit am Reiseziel sind oft geringer als bei einer Hochzeit zu Hause, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass direkt im Anschluss die Flitterwochen eingeläutet werden können.

Wenn Träume Realität werden

Mit 16 und bald 17 luxuriösen Resorts in acht karibischen Destinationen bieten die Sandals Resorts die perfekten Locations um Traumhochzeiten unter Palmen wahrwerden zu lassen. Die führende Luxury-Included-Resortgruppe der Karibik bietet ein besonderes Hochzeits-Komplettangebot und für Gäste, die mindestens drei Übernachtungen buchen, ist das Basic-Paket für eine Hochzeit kostenfrei dabei. Ein eigens zusammengestelltes Team aus erfahrenen Hochzeitsplanern in jedem Resort unter der Leitung von Marsha-Ann Brown, Director of Weddings und Romance bei Sandals Resorts, engagiert sich mit viel Liebe zum Detail für den großen Tag und kümmert sich um den gesamten Ablauf für jedes Paar, einschließlich der Unterstützung bei der Vorbereitung der Hochzeitsdokumente. Die Paare lernen ihre Hochzeitsplaner bei einem ersten Telefonat vor der Reise kennen, und von da an können sie ihre Vorstellungen von einer Hochzeit am Traumreiseziel bis ins kleinste Detail verwirklichen. Alles, was die Paare noch tun müssen, ist "Ja" zu sagen. Dies nimmt den Druck von Paaren, die im Ausland heiraten möchten - sie können sich entspannen und die Vorbereitungen genießen.

Ein persönliches Sandals-Hochzeitsteam steht jedem Paar zur Seite, sobald sie ihre Buchung getätigt haben, und führen sie durch den gesamten Hochzeitsprozess. Wo auch immer man sich in den Sandals Resorts umsieht, man wird den perfekten Ort für die Trauung finden. Ob an einem palmengesäumten weißen Sandstrand mit dem karibischen Meer im Hintergrund oder unter einer romantischen Pergola oder einem Pavillon inmitten eines blühenden Gartens - in den Sandals Resorts gibt es viele Orte, an denen man sich das Ja-Wort geben kann. Für Trauungen im Sandals South Coast, Sandals Montego Bay or Sandals Ochi Beach auf Jamaika und im Sandals Grande St. Lucian auf St. Lucia stehen Brautpaaren auch die traumhaften aus dem Wasser ragenden Over-the-Water Hochzeitskapellen, die ersten ihrer Art in der Karibik, zur Verfügung. In allen Resorts sind ausgewählte Hochzeitslocations ohne zusätzliche Kosten vorhanden, während andere Premium-Locations wie die Over-the-Water-Hochzeitskapellen, die Pavillons am Meer und die Sky Terrace (nur im Sandals Royal Barbados) gegen einen Aufpreis gebucht werden können.

Personalisiert und individuell

Nur die Braut und der Bräutigam wissen, was ihre Traumhochzeit beinhalten soll, schließlich ist dieser Tag der wichtigste in ihrem Leben. Mit dem Sandals-Hochzeitsinspirationen-Tool können Brautpaare ihre Traumhochzeit nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und aus einer Vielzahl an Blumendesigns, Farbkombinationen, Torten, Unterhaltungsangeboten und vielem mehr auswählen. Paare können ihre Fantasie von den Sandals-Inspirationen anregen lassen und ihre Traumhochzeit designen; sei sie romantisch, avantgardistisch, in raffiniertem Luxus oder in schicker Insel-Idylle. Brautpaare haben auch die Möglichkeit, das kostenlose Paket zu erweitern und die geschmackvollen Dekorationsmöglichkeiten zu kombinieren, um ihren persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Ganz gleich, welche Ideen ihnen vorschweben, das Hochzeitsteam kann sie in die Realität umsetzen.

Das gewisse Extra

Am Tag der Hochzeit können Paare ihre Hochzeitsgäste nicht nur mit einem wunderschönen Brautkleid, einem eleganten Smoking und der umwerfenden Dekoration überraschen, sondern auch mit gewissen Extras - zum Beispiel mit eigens für die Hochzeit kreierten Getränken oder mit einer Mimosa-Bar. Verliebte Paare können sich für authentische karibische Musik von einer Junkanoo Band oder einem Steel-Pan-Spieler entscheiden, um die Kultur der Karibik in ihren Tag zu integrieren. Oder man genießt die spektakulären Live-Performances von Feuertänzern oder Akrobaten. Eine Reihe von Upgrade-Optionen steht zur Auswahl, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Für welche Dekoration, welches Menü, welche Unterhaltung man sich am Ende entscheiden mag, in den Sandals Resorts erlebt man eine Hochzeit, die Brautpaare und ihre Gäste nie vergessen werden. Und im Anschluss können frisch Vermählte ohne weitere Anreise, in die Flitterwochen starten.

