Hammer/Grüne zu Klimazielen: Nach Jahrzehnten des Stillstands haben wir vor drei Jahren eine Aufholjagd gestartet

Mit all den Projekten, die wir allein bis Anfang letzten Jahres umgesetzt haben, erreichen wir mehr als die Hälfte unseres CO2-Einsparziels

Wien (OTS) - „Nach Jahrzehnten des Stillstands in der österreichischen Klimapolitik haben wir vor drei Jahren eine Aufholjagd gestartet. Trotz aller Widerstände haben wir in dieser Zeit im Klimaschutz so viel weitergebracht, wie noch nie zuvor. Die Bilanz unserer Arbeit kann sich sehen lassen: Von der Einführung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, der sozial-ökologischen Steuerreform bis hin zu den Milliardenpaketen für die Transformation der Industrie haben wir entscheidende Maßnahmen im Klimaschutz auf den Weg gebracht. Mit all den Projekten, die wir allein bis Anfang letzten Jahres umgesetzt haben, erreichen wir mehr als die Hälfte unseres CO2-Einsparziels. Wir sind heute an einem ganz anderen Punkt was Klimaschutzpolitik betrifft“ sagt Lukas Hammer, Sprecher der Grünen für Klimaschutz und Energie.

„Aber klar ist auch: Es muss noch wesentlich mehr und wesentlich schneller weitergehen. Dafür ist es notwendig, dass das Bremsen und Blockieren wichtiger Vorhaben endlich ein Ende hat und Klimaschutz als unsere gemeinsame Herausforderung anerkannt wird. Denn wenn es um konkrete Entscheidungen geht, stehen wir leider auch im Parlament oft immer noch alleine da. Es liegt in der Verantwortung von uns allen, noch entschlossener und mutiger zu handeln. Nur so können wir im Klimaschutz noch schneller vorankommen“, betont Hammer.

Die Analyse des Umweltbundesamts berücksichtigt in ihrem Szenario nur bereits umgesetzte Maßnahmen. „Wir haben aber noch viel vor. Mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz verhandeln wir derzeit eines der wichtigsten Gesetze überhaupt, das unsere Emissionen im Raumwärmebereich langfristig senken wird. Wir werden uns nicht von unserem Weg abbringen lassen, auch wenn auf diesem Weg immer wieder neue Hindernisse aufgestellt werden. Allen muss klar sein: Klimaschutz braucht mehr als nur eine Partei oder eine Ministerin - wir alle tragen Verantwortung“, sagt Hammer.

