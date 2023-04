Erster Österreichischer KlimaDialog: „Klimaschutz ist ein Marathon“

Politik, Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft beim Speed-Dating in Graz. Neue Veranstaltungsreihe ermuntert zu ungewöhnlichen Allianzen für den Klimaschutz.

Graz/Wien (OTS) - „Die Welten, die wir jetzt gestalten können, sind sehr verschieden. Wir sollten uns für jene entscheiden, die es uns erlaubt, Österreich 2040 für frei zu erklären. Frei von Treibhausgasen.“ Karl W. Steininger vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz sparte nicht mit klaren Worten an die Teilnehmenden des ersten Österreichischen KlimaDialogs. Der Auftakt fand am Montag im Grazer Steiermarkhof statt.

Bei den sogenannten KlimaDates traf der Pensionist auf den Umweltpsychologen, die Kulturmanagerin auf den Energietechniker, die Wirtschaftsprüferin auf den Abteilungsleiter eines Bundesministeriums und Bürger:innen des Klimarats auf Ziviltechniker:innen.

In einer angeregten Fishbowl-Diskussion stellten sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und die steirische Umweltlandesrätin Ursula Lackner Fragen und Kritik.

„Die gesellschaftlichen Veränderungen, vor denen wir heute stehen, bereiten vielen Menschen Sorgen, erzeugen Reibung und werfen Fragen auf. Genau deswegen sind Orte, an denen wir in Dialog treten und gemeinsam diskutieren, von so großem Wert. Unser gemeinsamer Weg hin zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Gesellschaft ist kein einfacher. Klimaschutz ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, schilderte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ihre Beweggründe für den KlimaDialog gemeinsam mit den Bundesländern.

Landesrätin Lackner unterstrich: „Wir haben jetzt die Chance, etwas Neues zu machen. Dinge anders zu machen. Das schaffen wir nur im Miteinander – und mit gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Landes- wie auf Bundesebene, die uns klar machen, wo wir gemeinsam hinwollen. Deshalb bin ich froh, dass der KlimaDialog bei uns in der Steiermark seine Premiere feiert.“

Das Schlusswort beim ersten KlimaDialog hatte die Kunst. Die Poetry Slammerinnen Elif Duygu und Katharina Wenty schüttelten die Teilnehmenden am Ende noch einmal ordentlich durch.

Über den KlimaDialog

Unter dem Motto „Hier treffen wir zusammen“ dient die Veranstaltungsreihe der intensiven Vernetzung von Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Bevölkerung. Sie soll Mut machen, Kräfte zu bündeln und Allianzen einzugehen, um gemeinsam die Klimaziele zu erreichen. Der Österreichische KlimaDialog ist Teil der Umsetzung der EU-Governance Verordnung, in der geregelt ist, dass jeder Mitgliedsstaat einen Dialog über klima- und energiepolitische Fragen auf mehreren Ebenen einzurichten hat.

Der nächste KlimaDialog findet am 16. Juni 2023 in Wien statt.

