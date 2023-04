Babler: Stimmen aus Kunst und Kultur

Zahlreiche Künstler:innen unterstützen Andreas Babler; Aufruftext von Robert Menasse; www.kunstfuerbabler.at

"Wer „die Menschen“ sagt und damit meint: die Wütenden und Ressentimentgeladenen, die Verschwörungstheoretiker, die Wissenschaftsfeinde, die Rassisten, die autoritären Charaktere, und wer sie dort abholen will, wo sie sind – der befindet sich dann selbst dort, als Zyniker.

Man muss die Menschen mit einem menschenwürdigen Programm rufen, damit sie kommen, mitkommen auf dem Weg in eine soziale, gerechte, demokratische, in Vielfalt reiche Zukunft.

Kein Zynismus: Andi Babler!

Keine Phrasen: Andi Babler!

Optimismus: Andi Babler!

Wer erlebt hat, wie die Berliner Mauer fiel, obwohl das noch wenige Tage davor niemand für möglich gehalten hatte, muss diese Lehre annehmen und weitergeben: Was Menschen trennt, kann überwunden werden, auch wenn es im Moment geradezu aussichtslos scheint.

Voraussetzung dafür ist: sich nicht abzufinden und über den Tag hinaus zu denken:

Andi Babler!"

(Robert Menasse)



Die bisherigen Unterstützer:innen:



Robert Menasse, Elfriede Hammerl, Michael Köhlmeier, Nina Maron, Gerhard Haderer, Gregor Seberg, Martin Prinz, Ursula Poznanski, Hans-Henning Scharsach, Severin Groebner, Beatrix Neundlinger, Andrea Maria Dusl, Paul Poet, Kid Pex, Christian Dungl, Michael Ginthoer, Heide Maria Hager, Xaver Schumacher, Gazal Köpf, Deborah Sengl, Nicolas Martin Mason-Mayerhöfler, Paul Koloman Kaiba, Stefan Sterzinger, Martin Spengler, Bernard Embacher, Roman Gregory, Hetra Hartlieb, Luis Stabauer, Käthe Kratz, Eberhard Forcher, Titus Vadon, Christoph Leitner-Kastenhuber, Dominika Meindl, Maximilian Zirkowitsch, Alexander Deutsch, Klaus Bergmaier.



Die Liste wird laufend unter http://kunstfuerbabler.at/ erweitert.

