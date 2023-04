20. Bezirk: Neue Kunst-Schau „Momente der Phantasie“

26., 27. und 28.4.: Werke der „Lukas Gilde“, Info: 0650/742 71 41

Wien (OTS/RK) - Wirkungsvolle Arbeiten von 13 Mitgliedern der seit 1980 bestehenden Kunst-Vereinigung „St. Lukas Gilde Wien“ sind in der Gemälde-Ausstellung „Momente der Phantasie“ im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) zu bestaunen. Die Schau im dortigen Sitzungssaal wird am Mittwoch, 26. April, um 19.00 Uhr, durch den Bezirksvorsteher der Brigittenau, Hannes Derfler, eröffnet. Der Zutritt zur Vernissage ist kostenlos. In weiterer Folge ist eine Besichtigung der gegenständlichen und abstrahierten Bilder mit verschiedensten Motiven am Donnerstag, 27. April, von 14.00 bis 17.00 Uhr, und am Freitag, 28. April, von 14.00 bis 16.00 Uhr, möglich. Der Eintritt ist gratis. Die Vielfalt malerischer Intuitionen und Ausdrucksarten beeindruckt die Betrachter*innen der Aquarelle, Acrylbilder und Ölgemälde. Nähere Informationen: Telefon 0650/742 71 41 (Obmann: Peter Sonnleitner). Kontakt per E-Mail: petersonnleitner39@gmail.com.

Die Schau „Momente der Phantasie“ wird vom Bezirk unterstützt. Anfragen wegen geförderter Kultur-Programme im 20. Bezirk sind an das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau zu richten: Telefon 4000/20 115 bzw. E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

