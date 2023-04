Weingut Hirtls Tribut an die Freundschaft: Spitzen-Merlot für verstorbenen Sommelier Widemann

Wein und Freunde haben viel gemeinsam. Die guten nicht alltäglich und daher wertvoll. Dem verstorbenen Sommelier Widemann widmet das Weingut Hirtl den Merlot Barrique.

Poysdorf (OTS) - Zum Dank für seine langjährige Freundschaft widmet das Weingut Hirtl dem verstorbenen Dipl.-Sommelier Martin Widemann einen Merlot Barrique, der den besten Rotweinjahrgängen entstammt. „Spitzenjahrgänge sind so selten wie Spitzenfreunde“, so Winzer Martin Hirtl. „Wie könnten wir also unseren Freund besser verabschieden als ihm zu Ehren einen Wein mit denselben Eigenschaften zu kreieren, die Martin Widemann als Mensch hatte: Aus den besten Jahrgängen, von hoher Qualität und einzigartig.“ Der Todestag des beliebten Sommeliers jährt sich am 26. April 2023 zum ersten Mal.

Der Merlot des Weinguts Hirtl wächst in der Ried Rösselberg, einer exponierten Hügellage mit hohem Lehmanteil im Sandboden. Für den Merlot Barrique Edition Martin Widemann wurden zwei große Jahrgänge verschnitten. Der Jahrgang 2016 war geprägt von sehr milden Temperaturen mit Hitzewellen und Starkregen. Dies führte zu einer früheren Traubenreife mit einer guten Fruchtkonzentration und ausgeprägter Tanninstruktur. Um seine Raffinesse noch besser herauszuarbeiten, blieb dieser Merlot für 60 Monate im kleinen Holz. Der Merlot 2016 zeichnet sich durch hohe Lagerfähigkeit und Reifepotenzial aus. 2017 war sehr heiß und trocken. Merlot ist eine hitzeverträgliche Sorte, stößt aber in derartigen Hitzejahren auch im Weinviertel an seine Grenzen. Doch Martin Hirtl beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der Recherche zu optimalen Begrünungspflanzen, die Feuchtigkeit im Boden halten, ohne mit den Weinstöcken in Wasserkonkurrenz zu treten: „So konnten wir auch im Hitzejahr 2017 sehr gesundes Traubenmaterial ernten. Die Extrakt- und Zuckerkonzentration führte zu bemerkenswerter Qualität.“ Der Merlot 2017 wurde 48 Monate im Barrique ausgebaut. Anschließend wurden beide Weine zu einer komplexen Harmonie cuvetiert und als solche mit einer Weile Flaschenreife vollendet.

Ebenfalls ein guter Freund Martin Widemanns und Diplomsommelier ist Harry Wurm. Seine Beschreibung des Merlot Barrique: „Komplexe Nase nach geröstetem Kaffee und dunkler Schokolade. Feine Vanilletöne und Tonkabohnen. Wunderbarer Schmelz am Gaumen, Toffee und Zimt. Ein herrlicher Schluck Wein mit gut eingebundenem Alkohol und langem, wärmenden Abgang. Dieser Merlot ist eine würdige Hommage an einen großartigen Menschen, guten Freund und Sommelier mit Leib und Seele.“

EIN ENGAGIERTER SOMMELIER

Martin Widemann war bis 2014 Obmann und danach Obmann Stellvertreter des Niederösterreichischen Sommeliervereins. Als engagierter Lehrer und Trainer wird er vielen in Erinnerung bleiben. Sein Hauptaugenmerk galt der Ausbildung junger Menschen zum Sommelier oder Sommelière etwa an der HLW Bergheidengasse oder am Wifi. Am 26. April 2022 verlor er den Kampf gegen seine Krankheit. Widemann hinterlässt seine Frau Patricia und seine kleine Tochter Klara. „Für die jahrelange Freundschaft und Unterstützung möchten wir seiner Familie etwas zurückgeben“, sagt Andrea Hirtl. „Daher fließt von jeder Flasche Merlot Barrique Edition Martin Widemann 1 Euro in Klaras Ausbildung.“

Familie Hirtl möchte zum ersten Todestag des beherzten und beliebten Sommeliers eine Botschaft überbringen: Der Merlot Barrique Edition Martin Widemann ist dem Genuss mit guten Freunden gewidmet.

DAS WEINGUT HIRTL

Die Begegnung von 300 Jahren Tradition mit dem Esprit der modernen Genusskultur macht das Weingut Hirtl aus Poysdorf im Norden des Weinviertels aus. Herkunftstypische Weine, hochwertige Qualität und naturnahe Produktion sind das Leitbild der Familie.

