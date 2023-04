Mehr Ordnung auf Wiener Straßen: Voi wird einer von vier E-Scooter-Anbietern

Die Stadt Wien verkündet das Ergebnis des Vergabeverfahrens für E-Scooter-Sharing: Neben Voi erhalten die Anbieter Link by Superpedestrian, Lime und Bird eine Konzession. Voi ist als einziger Anbieter neu dabei.

Mehr Parkflächen, begrenzte E-Scooter-Flotten, bessere Anbindung in den äusseren Bezirken und vielfältige Sicherheitsvorkehrungen: Wien spricht sich für geordnete Mikromobilität aus.

Österreich-Chefin Katharina Schlittler: “Wir werten die Wiener Entscheidung als wichtiges Zeichen für die Mikromobilität in Europa.”

Wien stellt das E-Scooter-Sharing der Stadt auf komplett neue Beine! Mit der Ankündigung eines Vergabeverfahrens zur Neuaufstellung des Systems für Leih-E-Scooter entschied sich die Bundeshauptstadt bereits Ende 2022 für Schritte hin zu einer stärkeren Marktregulierung. Keine fünf Monate später sind nun die vier Anbieter gefunden, mit dem das neue System umgesetzt werden soll - der Mikromobilitätsanbieter Voi ist als Bestplatzierter einer von ihnen. Das schwedische Unternehmen erzielte im Auswahlverfahren 98 von 100 Punkten.

Ausgewogenes Gesamtkonzept hat die Jury überzeugt

“Wir vertreten als schwedisches Unternehmen einen europäischen, kooperativen Ansatz. Mobilitätsangebote müssen aufeinander und auf die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten sein. Insofern freuen wir uns riesig, dass wir die Jury von unseren partnerschaftlichen Qualitäten überzeugen konnten”, sagt Katharina Schlittler, Österreich-Chefin von Voi. “Wir haben mit unserem Mobilitätskonzept alle Wienerinnen und Wiener berücksichtigt und wollen vor allem die äusseren Bezirke besser anbinden. Es war dieses umfassende Gesamtpaket, das die Jury augenscheinlich überzeugen konnte. Wir treten nun an, den hohen Erwartungen gerecht zu werden und freuen uns, unsere Dienste endlich auch in Österreich anbieten zu dürfen”, so Schlittler.

Wiener Entscheidung ist ein wichtiges Signal für die Mikromobilität in Europa

Losgelöst vom Ergebnis hat die Ausschreibung einen hohen Stellenwert für den schwedischen Anbieter: “Wir werten die Wiener Entscheidung als wichtiges Zeichen für die Mikromobilität in Europa – insbesondere vor dem Hintergrund des Pariser Votums”, meint Schlittler. “Als bedeutende europäische Hauptstadt hat sich Wien klar für die geregelte Mikromobilität ausgesprochen. Die Stadt hat erkannt, dass E-Scooter eine wichtige Mobilitätsalternative darstellen, um Autofahrten im urbanen Raum zu minimieren und den ÖV zu stärken. Ein klarer regulatorischer Rahmen ist aus unserer Sicht der beste Weg, um E-Scooter-Sharing in geordnete Bahnen zu lenken. Wir sind daher überzeugt, dass Wien mit einem durchdachten, multimodalen Konzept, sinnvollen Vorgaben und einer gerechten Flächenverteilung langfristig zu einer der nachhaltigsten Mobilitäts-Hauptstädte in Europa erwachsen wird.”

Neues Sharing-System startet voraussichtlich im Mai. Mit Voi kommen geordnete Strukturen

In den kommenden Wochen darf Voi seine E-Scooter der neuesten Fahrzeuggeneration ausbringen. Mit dem neuen Anbieter werden sich auch die Regeln bedeutend verändern: “Wir wollen sicherstellen, dass künftig alle Wienerinnen und Wiener mit ihrem Mobilitätsmix zufrieden sind - das gilt für Fans von Mikromobilität sowie für Nicht-Nutzer:innen. Daher werden wir ein striktes Parkmodell einführen”, meint Schlittler. Kund:innen können künftig nur auf ausgewiesenen Stellplätzen parken und müssen das korrekte Abstellen via Fotobeweis in der App dokumentieren. Eine KI überprüft die Ergebnisse und macht Falschparker:innen in Echtzeit ausfindig. Diese werden durch Voi verwarnt - und im Ernstfall gesperrt. Auch an der Fahrzeuganzahl wird sich einiges ändern: In der Inneren Stadt werden künftig maximal 500 E-Scooter unterwegs sein. In den Bezirken 2 bis 9 sowie im 20. Bezirk wird die Anzahl auf 1.500 Scooter begrenzt. Speziell die Wiener:innen in den äusseren Bezirken möchte Voi mit flexibler Mikromobilität als Alternative zum Auto besser anbinden. Außerdem werden gemeinsam mit den anderen Anbietern weitere Sperrzonen sowie sogenannte Slow-Speed-Zones eingerichtet, also Bereiche, in denen die E-Scooter automatisch auf Schrittgeschwindigkeit herunterbremsen.

Voi setzt auf sichere Lösungen und ein faires Preismodell

In über 100 Städten hat Voi erfolgreich Lösungen gegen den Wildwuchs beim E-Scooter-Sharing implementiert. So soll auch in Wien ein klug zusammengestelltes Netz aus Verbotszonen und Parkflächen das Fehlparken verhindern. Auch sonst wird Voi mit einer Reihe an Sicherheitsmaßnahmen dafür sorgen, dass die Wiener Mobilität sicher rollt: Alkoholsünder:innen werden durch einen Alkohol-Reaktionstest an der Fahrt gehindert – wer nicht besteht, darf nicht losfahren. Fahrten mit Helm werden ebenso belohnt wie das Parken auf den ausgewiesenen Abstellflächen. Preisvorteile wird es auch an anderer Stelle geben: Um sicherzustellen, dass alle Nutzer:innen voll auf ihre Kosten kommen, bietet der schwedische Mobilitätsanbieter mit Tages- und Monatspässen sowohl sozial ausbalancierte Bezahloptionen für Pendler:innen und Tourist:innen als auch minutenbasierte Preismodelle für Gelegenheitsfahrer:innen. Personen, die in den äusseren Bezirken wohnen, können sich auf weitere Rabattaktionen freuen. “Mikromobilität ist kein Produkt von der Stange. Wir wollen mit passgenauen Angeboten dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen von flexibler Mikromobilität in Wien profitieren”, sagt Schlittler.

Über Voi Technology

Voi ist ein schwedisches Unternehmen für Urbane Mobilität, das in Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden E-Scooter-Sharing-Systeme nach Europa bringt. Wir glauben, dass E-Scooter eine zentrale Rolle dabei spielen, wie Menschen sich in den Städten der Zukunft fortbewegen werden. Und wir wollen sicherstellen, dass der Wandel auf die richtige Art und Weise geschieht - durch echte innovative Technologie, einen offenen und transparenten Dialog mit Städten und Regierungen und durch die Anpassung unserer Produkte an lokale Bedürfnisse. Einfach auf einen Roller steigen und in wenigen Minuten am Ziel sein - ganz egal wo oder wann und dafür völlig klimaneutral - das ist Voi.

Derzeit ist Voi in mehr als 100 Städten und 11 Ländern in Europa präsent und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter:innen. Bis heute verzeichnen wir mehr als 6 Millionen Nutzer:innen und haben mehr als 125 Millionen Fahrten durchgeführt.

