Mozarthaus Vienna: Sonderführungen im Mai 2023

„Le Nozze di Figaro“ am 2. Mai und „Die Entführung aus dem Serail“ am 19. Mai

Wien (OTS) - In der Domgasse befindet sich die einzige bis heute erhaltene Wiener Wohnung, in welcher Mozart wohnte. Die Besucher*innen erwartet neben der historischen Wohnung eine umfassende Präsentation seiner wichtigsten Werke und der Zeit, in der er lebte. Im Mai 2023 veranstaltet das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, zusätzlich zwei Sonderführungen um jeweils 16.30 Uhr. Die erste Sonderführung am Dienstag, 2. Mai, beschäftigt sich mit Mozarts Meisterwerk „Le Nozze di Figaro“ und die zweite Sonderführung am Freitag, 19. Mai, behandelt Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“.



„Figaro – Nichts als Figaro“ am Dienstag, 2. Mai 2023 um 16.30 Uhr

Am 1. Mai 1786 hatte „Le Nozze di Figaro“ in Wien Premiere – ein gewagtes Unternehmen, war doch die Vorlage der Oper ein Skandalstück am Vorabend der französischen Revolution. Im Rahmen der Sonderführung erfahren die Teilnehmer*innen, wie es dem Komponisten W.A. Mozart und seinem Librettisten Lorenzo da Ponte gelang, eine Oper zu schaffen, die zu einem der beliebtesten Repertoirewerke der letzten 237 Jahre wurde.



„Die Entführung aus dem Serail – Zu viele Noten?“ am Freitag, 19. Mai 2023 um 16.30 Uhr

Joseph II. selbst gab den Auftrag zu diesem deutschen Singspiel und W.A. Mozart komponierte im Sinne der Aufklärung ein Werk, das in seiner dramaturgischen wie auch musikalischen Gestaltung dieses Genre revolutionierte. Die Teilnehmer*innen reisen zurück nach Wien um 1782 und erfahren alles über den ersten großen Opernerfolg Mozarts in dieser Stadt.



Beide Sonderführungen wurden von Dr. Ruth Müller gestaltet.



Tickets

Die Sonderführungen sind mit einem gültigen Eintrittsticket in das Mozarthaus Vienna (regulär 12 Euro / ermäßigt 10 Euro) kostenlos!

Für die Sonderführungen wird um Anmeldung unter ticket@mozarthausvienna.at oder telefonisch unter +43-1-512 17 91 DW45 gebeten!

