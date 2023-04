Ball des Sports – ein Frühlingsball der besonderen Art

Ein fulminantes Programm am 6. Mai im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - Unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig laden die drei Wiener Dachverbände ASVÖ, ASKÖ WAT und SPORTUNION, gemeinsam mit Sport Wien - MA 51, am 6. Mai 2023 zu Tanz und Geselligkeit ins Wiener Rathaus.

Im Frühlingsdesign wartet der Ball des Sports dieses Jahr wieder mit einem fulminanten Programm auf: Nach einer modern-choreographierten Eröffnung erwarten die Gäste mit „Sold Out“ mitreißende Live-Musik im Festsaal und flotte Latin-Rhythmen von Carla Natascha auf der Bühne im Wappensaal, während in der Radio Wien Disco DJ Alex List den Tanzwütigen einheizen wird.

Über Riesen-Darts, Micro-Soccer bis hin zur „Schnitzeljagd“ oder Geschicklichkeitsstationen – wer auch diesen Abend sportlich verbringen möchte findet in der „Activity Zone“ vielseitige Fun-Stationen.

Die Beauty Lounge bietet die Möglichkeit, Make-Up und Frisur aufzufrischen, um anschließend top gestylt in der Foto-Box die Erinnerungen des Abends zu verewigen.

Das Restaurant Rathauskeller versorgt die Ballgäste mit blumigen Frühlingscocktails und köstlichen Snacks und sorgt so auch für das leibliche Wohl.

Spätentschlossene aufgepasst! Das Ballkomitee verlost unter allen Kartenkäufer:innen 3x die Teilnahme am VIP Empfang. Treffen Sie Vertreter*innen aus Sport, Politik und Wirtschaft bei einem exklusiven Sekt-Empfang im Stadtsenatssaal des Wiener Rathauses.

Alle, die bis einschließlich 30. April eine Ballkarte erwerben, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Die Gewinner:innen werden am 2. Mai per Mail verständigt.

Jetzt Karten sichern unter: www.ball-des-sports.at

Rückfragen & Kontakt:

Annelies Tiefanbach

ASVÖ Wien

Tel: +43 664 882 54 631

annelies.tiefenbach @ asvoewien.at

www.ball-des-sports.at