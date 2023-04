SPÖ-Herr: „Regierung hat eigene Klimaziele aufgegeben!“

Umweltbundesamt bestätigt Befürchtungen - Österreich meilenweit von Klimaneutralität 2040 entfernt

Wien (OTS/SK) - „Der Bericht des Umweltbundesamtes bringt es schwarz auf weiß: Österreich ist meilenweit von der Klimaneutralität 2040 entfernt. Diese Bundesregierung ist längst in keiner Verfassung mehr, das Ruder noch herumzureißen“, so Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin, zum Bericht, wonach Österreich selbst 2050 noch 55 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen wird. „Die ÖVP versucht nicht mal mehr den Schein zu wahren, sondern kommuniziert ganz offen Slogans von Klimaleugnern und lenkt mit angeblicher Technologieoffenheit von ernstgemeintem Klimaschutz ab. Die Grünen haben sich in ihren Regierungsämtern offensichtlich damit zurechtgefunden, zentrale Punkte wie das Klimaschutzgesetz in dieser Periode nicht mehr auf Schiene zu bringen. Beides ist fatal für Österreichs Klimaschutzpolitik und unsere Zukunft auf diesem Planeten“, attestiert die Abgeordnete. ****

Das Umweltbundesamt zeigt auf, dass die EU-Klimaziele für 2030 wohl erst 2050 erreicht werden. „Trotz grüner Umweltministerin ist die oft versprochene Klimaneutralität bis 2040 außer Reichweite. Selbst das Klimaschutzgesetz, zentraler Baustein für jede Klimapolitik, ist seit über 830 Tagen ausständig, weil sich diese Regierung nur mehr gegenseitig blockiert und außer Stillstand nichts mehr auf die Reihe bringt“, kritisiert Herr. Größtes Manko ist der Verkehrssektor, wo die Umweltsprecherin auf einen verstärkten Ausbau des öffentlichen Verkehrs, gerade auch in ländlichen Regionen, pocht: „In vielen Gemeinden sind Öffis keine brauchbare Alternative. Da ist es dann kein Wunder, wenn Autos weiterhin unumgänglich sind!“ Der Bericht zeigt aber auch auf, dass der Wald, eine zentrale CO2-Senke, an Wirkung verliert. „Wälder leiden unter der Klimakrise besonders. Damit können sie immer weniger CO2 aufnehmen und speichern. Die Regierung hat es bisher nicht geschafft, einen Plan vorzulegen, wie Österreichs Wälder klimafit gemacht werden sollen. Dabei sind die Wälder unsere grüne Lunge!“, so Herr weiter.

Angesichts solch fataler Zahlen fordert Herr die Regierung auf, sich zusammenzureißen oder den Platz zu räumen, denn dieser Stillstand darf nicht weitergehen: „ÖVP und Grüne schalten schon in den Wahlkampfmodus. Aber dafür haben wir beim Klimaschutz keine Zeit. Es muss jetzt darum gehen, möglichst schnell die erforderlichen Weichen zu stellen und die notwendige Klimaneutralität 2040 doch noch möglich zu machen!“ (Schluss) sr/ls

