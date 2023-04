Mitarbeiter kommen für den Job und gehen wegen der Führungskraft (FOTO)

Atzbach (ots) - Fluktuation mangels Führungskompetenzen der Teamleader vermeiden

Wenn langjährige und erfahrene Mitarbeiter eine Führungsposition übernehmen, holt sie schnell die Realität ein, denn sie sind zwar fachlich kompetent, haben aber noch wenig Ahnung vom Führen. Die häufige Folge: Mitarbeiter kündigen wegen des Vorgesetzten bzw. aufgrund dessen fehlender Fähigkeiten, ein Team zu leiten.

Mit ihrem Führungskompetenz-Programm wollen die Recruiting- und Personalmanagement-Expertinnen von JOB HR aus Atzbach (OÖ.) hier Abhilfe schaffen: Sie wenden sich an Bereichs- oder Personalleiter sowie junge Führungskräfte, die ins mittlere Management aufgestiegen sind und Orientierung, Unterstützung und Inputs für ihre neue Position benötigen.

Wenn es im Team passt, bleiben die Mitarbeiter im Unternehmen „Um eine gute und erfolgreiche Führungskraft zu sein, muss man Menschen mögen, auch und gerade in ihrer Unterschiedlichkeit“, sagt Petra Filsegger-Wernbacher, die das vierteilige Führungskompetenz-Programm gemeinsam mit ihrer Kollegin Daniela Stattmann leitet. „In unseren Modulen wird klar, dass es beim Führen stark um die eigenen Werte geht und unsere Teilnehmer reflektieren dann ihr Verhalten. Darüber hinaus zeigen wir auf, dass die Bindung immer im Team, also in der kleinsten Organisationseinheit, stattfindet. Wenn sie sich dort wohl- und verstanden fühlen, bleiben die Mitarbeiter mit großer Wahrscheinlichkeit im Unternehmen“, so die Personal-Expertin.

Es geht nicht um Benefits, sondern um die Beziehung zum Teamleader „Die Teilnehmer erkennen sehr schnell, dass Mitarbeiterbindung und Motivation weitaus weniger mit Benefits wie dem täglichen Obstkorb oder einem Fitnessangebot zu tun hat als mit der direkten Führungskraft“, erklärt Filsegger-Wernbacher. Was Mitarbeiter wirklich wollen, hat mit Werten und dem eigenen Führungsverständnis zu tun: „Einen Vorgesetzten, der einen wertschätzt und einem vertraut, der dafür sorgt, dass die Aufgaben klar verteilt sind und der delegiert; der einen optimalen Rahmen schafft für Leistungen, der Haltung zeigt und der sich für den Mitarbeiter in seiner Gesamtheit interessiert. Die Werkzeuge, die man braucht, um ein guter Teamleader zu sein oder einer zu werden, geben wir in unserem Führungskompetenz-Programm mit“, so Filsegger-Wernbacher.

Das Führungskompetenz-Programm ist in vier Themenbereiche aufgeteilt, die als Module auch einzeln buchbar sind:

ICH als Führungskraft

Kommunikation in der Führungsfunktion

Führen, Motivieren, Entscheiden

Teams zu Top-Leistungen führen

Weitere Infos zu den Modulen, Kosten und zum Unternehmen auf www.job-hr.at

