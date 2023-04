Am Donnerstag um 20:15 Uhr bei RTLZWEI: Eine neue "Glücksrad"-Folge mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns (FOTO)

München (ots) - Am Donnerstag, 27. April um 20:15 Uhr, sind Sonya Kraus und Thomas Hermanns wieder auf der Suche nach den richtigen Konsonanten für die kniffligen Worträtsel. Neun Personen versuchen ihr Glück an der berühmten Buchstabenwand. Am Ende kann sich aber nur eine im Champions Finale durchsetzen und das Preisgeld abstauben. Zwischen den Spielrunden erzählen die Kandidatinnen und Kandidaten lustige und emotionale Geschichten aus ihrem Leben, die sowohl für Lacher als auch für Tränen sorgen.

Neue Worträtsel an der berühmten Buchstabendwand

Kandidatinnen und Kandidaten erzählen lustige und emotionale Geschichten

Sonya Kraus und Thomas Hermanns moderieren die Show

In den drei Vorrunden kommt es für die neun Teilnehmenden darauf an, möglichst viel Geld zu erspielen. Denn nur die Person, die pro Vorrunde den höchsten Kontostand vorweisen kann, zieht ein Ticket für das Champions Finale. Für dieses werfen sich Sonya Kraus und Thomas Hermanns standesgemäß in Schale. Am Ende kann aber nur eine Kandidatin, beziehungsweise ein Kandidat mit dem bis dahin erspielten Geldbetrag nach Hause gehen. In der sogenannten Bonusrunde gibt es dann noch die Möglichkeit, einen zusätzlichen Betrag einzustreichen.

Zwischen den Spielrunden bleibt genügend Zeit, um die Kandidatinnen und Kandidaten näher kennenzulernen. Marco ist ein großer Fan von Michael Schumacher und präsentiert von ihm getragene sowie signierte Schuhe aus der Formel 1. Doch damit nicht genug: Er wird von seinem Freund Maik überrascht, der erzählt, wie die beiden zu Beginn des Ukrainekriegs an die Grenze gefahren sind, um Menschenleben zu retten. Es folgt eine emotionale Videobotschaft der geretteten Familien, von der Sonya Kraus besonders gerührt ist.

Für gute Laune im Studio sorgt Kandidat Alexander. Der selbsternannte "Inselkeks" performt seine Partysongs eigentlich nur am Ballermann. Für Thomas Hermanns und die Zuschauerinnen und Zuschauer macht er aber eine Ausnahme und gibt eine kleine Kostprobe. Mit der Moderation und dem Umdrehen der Konsonanten und Vokale an der Buchstabendwand wechseln sich Sonya Kraus und Thomas Hermanns ab.

Produziert wird das Format von der Noisy Pictures GmbH.

Donnerstag, 27. April um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI: Das "Glücksrad" - moderiert von Sonya Kraus und Thomas Hermanns.

Über "Glücksrad":

Wer hat den Dreh raus und wer geht leer aus? In der kultigen Quiz-Show versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind dafür um eine Erfahrung reicher geworden. Moderiert wird das Glücksrad von Sonya Kraus und Thomas Hermanns.

