„Stationen-Theater“ im Leopoldstädter Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Die Schauspieler*innen der Vereinigung „Beseder –Verein für darstellende Kunst“ zeigen am Mittwoch, 26. April, in den Räumlichkeiten des Leopoldstädter Bezirksmuseums (2., Karmelitergasse 9) eine Produktion mit dem Titel „Unmögliche Interviews“. Um 18.30 Uhr beginnt die spannende Vorstellung. Das Publikum erwartet an verschiedenen Stellen im Museum ein „Historisches Stationen-Theater“. Sechs Persönlichkeiten aus früheren Zeiten, darunter Grete Wiesenthal und Robert Musil, melden sich zu Wort. Tania Golden (Regie, Moderation) bringt die Zuschauer*innen zu den Auftrittsorten. Zum Ausklang kann das Publikum den originalgetreu bekleideten Darsteller*innen individuelle Fragen stellen. Der Eintritt ist gratis. Spenden für das Museum sind allzeit willkommen. Die Organisator*innen ersuchen um Anmeldungen per E-Mail: hello@beseder-theater.com.

Viktoria Hillisch, Elena Hückel, Marie Theres Müller, Samuel Pock, Roman Johannes Kornfeld sowie Christoph Lukas Hagenauer (bzw. Benjamin Spindelberger) verkörpern einstmals bedeutende Personen. Die packende Text-Collage stammt von der Dramaturgin Susanne Höhne. Das „Beseder“-Ensemble ist im Internet präsent: www.beseder-theater.com.

Umfassende Informationen über das Bezirksmuseum Leopoldstadt (Öffnungszeit, Dauer-Ausstellung, temporäre Dokumentationen, Kultur-Termine, u.a.) bekommen Interessierte vom ehrenamtlich eingesetzten Leiter, Georg Friedler, unter der Telefonnummer 4000/02 127. Der Bezirkshistoriker beantwortet auch Anfragen via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

