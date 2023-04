Close Encounters: Kooperationsprojekt mit den Wiener Festwochen 2023 im Parlament

Publikumsgäste versetzen sich in Live-Dialogen in Gespräche von Jugendlichen

Wien (PK) - Aus einem dreitägigen Workshop mit Schüler:innen und Lehrlingen hat die Künstlerin und Aktivistin Anna Rispoli auf Einladung der Wiener Festwochen über 50 Stunden Audioaufnahmen zu einem Dialog zwischen zwei fiktiven Teenagern montiert. Der entstandene Audiotext bricht mit Rollenbildern und Erwartungen, er umkreist die Themen Arbeit und Selbstbewusstsein, Sehnsucht und Realität, Autonomie und Kollektivität. Beim Projekt "Close Encounters", das im Rahmen der Wiener Festwochen an zwei Wochenenden im Parlament stattfindet (13. und 14. Mai 2023 sowie 3. und 4. Juni 2023), ist das Publikum eingeladen, diesen Dialog in 1:1-Begegnungen mit den Jugendlichen nachzustellen. Durch das Mitsprechen der Audio-Aufnahme im Ohr sollen dabei ungehörte Stimmen hörbar, unbekannte Denkweisen zugänglich gemacht und dadurch eine "erweiterte Intimität" geschaffen werden.

Am Projekt sind 30 Jugendliche beteiligt, die in verschiedenen Räumen im Parlamentsgebäude mit dem Publikum in Dialog treten. In jedem Raum treffen sich jeweils ein:e Jugendliche:r und ein Publikumsgast. Der:die Darsteller:in schlägt dem:der Erwachsenen vor, die Worte des aufgezeichneten Dialogs mit Hilfe von Kopfhörern und einem MP3-Player zu wiederholen. Die Jugendlichen und die Besucher:innen erwecken so ein Gespräch wieder zum Leben, das zwischen zwei Teenagern geführt wurde. Die Besucher:innen werden damit zu Dialogpartner:innen.

Parlament von besonderer Bedeutung

Das Parlament als symbolischer Ort für die Demokratie hat aus der Sicht von Rispoli für die Performance eine besondere Bedeutung. Demokratie sei nicht einfach eine Art zu regieren. Vielmehr seien es die Menschen, die die Demokratie formen. Oft werde auf die Diversität dieser Menschen vergessen - speziell die Stimmen von jungen Menschen würden oft nicht gehört. "Close Encounters" biete eine Gelegenheit, jemandem zu begegnen, den man sonst nie getroffen hätte.

Die Details zu den Terminen, zum Kartenverkauf und zu den Zutrittsregelungen finden sich auf der Website der Wiener Festwochen unter www.festwochen.at/close-encounters. Vertreter:innen der Medien werden bei Interesse an einem Besuch des Stücks gebeten, sich direkt beim Pressekontakt der Wiener Festwochen www.festwochen.at/presse anzumelden. (Schluss) mbu

