Gesellig wissenswert: Maibaumaufstellen und Pflanzenmarkt

Mit Tradition, Brauchtum und Volkskultur in den Frühling starten

Termin: 01.05.2023, 09:00–17:00 Uhr



09:00 Uhr: Abfahrt mit dem Maibaum ins Museumstal



11:00 Uhr: Begrüßung der Besucher*innen



Ab 13:00 Uhr: Sterz genießen



14:00 Uhr: Bandltanz um den Maibaum, Heimatverein Madereder



Kosten: Regulärer Eintritt

Am 1. Mai wird im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing der „Wonnemonat Mai“ als Erwachen des Frühlings ganz nach Brauch und Tradition mit einem Maibaum sowie mit Musik und Tanz begrüßt. Zusätzlich findet im Tal der Geschichte(n) und Bauernhöfe an diesem Tag der Pflanzenmarkt mit zahlreichen Pflanzen, Samen sowie Sortenraritäten statt. Kulinarische Schmankerln im Museumsgasthaus, Handwerksvorführungen und vieles mehr machen diesen Tag zu einem unterhaltsamen Feiertagsprogramm für die ganze Familie.

Maibaumaufstellen

Am 1. Mai können die Besucher*innen des Österreichischen Freilichtmuseums Stübing miterleben, wie der Monat traditionell mit gelebtem Brauchtum – dem Maibaumaufstellen – begrüßt wird. Das Aufstellen des geschmückten Baumes hat eine lange Geschichte, er soll sichtbares Sinnbild für Liebe, Fruchtbarkeit, Leben und Wachstum sein.

Ab 9 Uhr können sich die jungen Besucher*innen bereits beim Museumseingang versammeln, am Maibaum aufsitzen und sich vom Traktor zum „Dorfplatz“ nahe des Museumsgasthauses bringen lassen. Am Weg steigen die Musikanten der „Steirischen Soatnpress“ zu und begleiten mit schwungvoller Musik.

An den Vortagen wird der Maibaum entrindet, mit kunstvollen Schnitzereien verziert und mit einem gebundenen, geschmückten Kranz versehen. Das Aufstellen selbst dauert seine Zeit und fordert einiges an Muskelkraft, denn der ca. 20 m lange, kunstvoll geschnitzte Baum hat einen starken Durchmesser und wird mithilfe von „Scherstangen“ aufgestellt. Fleißige Helfer wie die „Oberlandler“ unterstützen hier beim Aufstellen.

Bandltanz und das Kraxeln für einen guten Tropfen



Beim Bandltanz um den geschmückten Baum, von dem abwechselnd farbige Bänder herabhängen, werden diese Bänder gefasst und im Zuge der getanzten Linien zu Flechtmustern gelegt und ebenso wieder zur Auflösung gebracht. Eine wunderbare Darbietung. Maibaumkraxler versuchen nun, die unter dem Wipfel befestigte Rotweinflasche zu erreichen. Auch Geschicklichkeit und Stärke der Kinder ist hier gefragt, denn auch sie sollen sich hier mit Spaß versuchen, um das erfrischende Kracherl zu erreichen.

Pflanzenmarkt im Museumstal



Zusätzlich findet am 1. Mai im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing ein Pflanzenmarkt mit einer großen Auswahl an Pflanzen, Samen und Sortenraritäten statt. Die Herzen von Pflanzenliebhaber*innen werden hier höherschlagen, wenn sie für ihren eigenen Garten Besonderheiten einkaufen können.

Genüssliche Begleitung



Besucher*innen steht das „Gasthaus zum Göller“ im Museumstal mit Essen und Trinken sowie gemütlicher Atmosphäre zur Verfügung. Der 1. Mai fällt in die Schmankerlwoche, in der die „Kräuter der Natur“ den Speisen eine besondere Note verleihen.

Die Anreise

Die Zufahrt zum Freilichtmuseum ist zwischen 8:30 Uhr und 19:00 Uhr nur über Gratwein möglich. Auch mit dem öffentlichen Verkehr/der Verbund-Linie bzw. den ÖBB kann die Anreise hervorragend geplant werden. (https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at). Das Österreichische Freilichtmuseum ist ebenso mit dem Fahrrad gut zu erreichen.

