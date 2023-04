AVISO: Mai-Kundgebung der SPÖ Wien auf dem Wiener Rathausplatz

Unter dem Motto „Stark. Stärker. Zusammen.“

Wien (OTS/SPW) - Am Montag, den 1. Mai 2023 lädt die SPÖ Wien unter dem Motto „Stark. Stärker. Zusammen.“ wieder zum traditionellen Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz.

Alle 23 Bezirksorganisationen und befreundete Organisationen ziehen im Sternmarsch aus den Bezirken in die Innere Stadt und ab etwa 9.00 Uhr auf dem Rathausplatz ein. Im Anschluss findet ab ca. 10.15 Uhr die Schlusskundgebung statt.

Es sprechen:

SPÖ Wien-Vorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke, BA

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Nach der Kundgebung am Wiener Rathausplatz heißt die SPÖ Wien alle Besucher*innen herzlich am Mercato Rosso vor der SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße willkommen. Neben kulinarischer Versorgung wird den Gästen auch ein musikalisches Rahmenprogramm, Kinderanimation sowie ein Bücherstand geboten.

Im Prater findet ab 14.00 Uhr das traditionelle Maifest, veranstaltet von der Firma proevent und vom Wiener Kulturservice unterstützt von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter*innen, statt. Und auch der Waschsalon Karl-Marx-Hof lädt am heurigen 1. Mai wieder von 12.00 bis 17.00 Uhr zum Tag der offenen Tür.

Am Vorabend des 1. Mai, am Sonntag, 30. April 2023, findet der traditionelle Fackelzug der SPÖ-Jugendorganisationen statt. Treffpunkt ist um 20.00 Uhr vor der Wiener Staatsoper. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Kein Platz für Rassismus“. Beim anschließenden kostenlosen Konzert am Wiener Rathausplatz spielt der Rapper Yugo. (Schluss)

