Das Bestellerprinzip naht – Aurelie Immobilien setzt schon jetzt auf einen neuen Ansatz der Maklerei

Makeln nach norwegischem Modell: Aurelie Immobilien bietet umfassende Services rund um das Thema Wohnen

Wien (OTS) - Die Leistungen österreichischer Makler:innen werden sich mit der Einführung des Bestellerprinzips im Maklergesetz deutlich verändern. Während sich viele in erster Linie auf die Optimierung ihrer Services für Immobilien-Abgeber:innen fokussieren, geht Aurelie Immobilien neue Wege und bietet Suchkund:innen als „Makler nach norwegischem Vorbild“ vielfältige Beratungs- und Betreuungsleistungen auch über den Miet- oder Kaufabschluss hinweg.

Aurelie Immobilien ist die jüngste Unternehmensmarke der Aurez Immobilien GmbH mit Sitz im 8. Wiener Gemeindebezirk. Seit Herbst vergangenen Jahres treibt das Team von Aurelie Immobilien die Maklerei nach „norwegischem Vorbild“ in Wien und Niederösterreich voran. Während hierzulande die Dienste von Makler:innen meist mit dem Miet- oder Kaufabschluss enden, ist in Norwegen eine umfassende, weiterführende Betreuung durch den oder die Makler:in geläufig. So unterstützt das multidisziplinäre Team von Aurelie Immobilien etwa auch bei der Organisation des Umzugs oder der Renovierung, vermittelt auf Wunsch Raumpflege- oder Gärtnerpersonal, berät hinsichtlich Versicherungen oder auch beim Finden und Engagieren der idealen Interior Designer:in. Dabei greift das Unternehmen auf ein großes Netzwerk an Expert:innen und erstklassigen Dienstleister:innen zurück.

„Statt Stress oder Frust soll die Wohnungs- oder Haussuche für Klient:innen von Aurelie Immobilien vor allem Freude bereiten. Damit das gelingt, setzt sich mein Team bei der Vermittlung zunächst intensiv mit den Bedürfnissen und Lebenslagen unserer Suchkund:innen auseinander“, erklärt Armin Achtsnit, Immobilienberater und Leiter von Aurelie Immobilien. „Auch weil wir merken, dass das Thema Wohnungssuche längst nicht mit der Schlüsselübergabe erledigt ist, weil viele Kund:innen weitere Anliegen und Fragen an uns herantragen, sind wir vom norwegischen Konzept überzeugt und stellen uns entsprechend breit auf.“

Mehrwert durch Service, Netzwerk und Portfolio

Für das Team von Aurelie sind Immobilien mehr als nur Häuser oder Wohnungen, sondern vor allem „Wohlfühlorte“, die Zukunft und Sicherheit schaffen. Damit Kund:innen genau das richtige Objekt für ihre Lebenslage präsentiert werden kann, setzt Aurelie auf eine spezielle und eigens entwickelte, interne Analyse der Anforderungen. Durch eine umfangreiche Datenbank können zudem Wohnobjekte angeboten werden, die am öffentlichen Wohnungsmarkt oft noch nicht zu finden sind.

„Suchende werden mit Einsetzen des Bestellerprinzips sehr bald mehr von Makler:innen erwarten. Gerade wer noch selbst beauftragt und bereit ist, auch die Provision zu tragen, wird bei der Wahl der Makler:in genauer hinsehen“, ist sich Philipp Smula, Gründer und Geschäftsführer der Aurez Immobilien GmbH sicher. „Fragen wie – Wer kann mir auch Wohnungen abseits des Marktes präsentieren? Wer verfügt über ein passendes Netzwerk, um mir Umzug und Organisatorisches zu erleichtern? – werden künftig bei der Wahl entscheiden.“

Doch auch für Immobilien-Abgeber:innen bietet Aurelie Immobilien verschiedenste Leistungen: Das multidisziplinäre Team hat umfassende Erfahrung bei der Vermarktung von Objekten und kann von Marken-Designs, Editorial-Designs bis hin zu Homepages sämtliche Kanäle für den professionellen Vertrieb abdecken. Interne Interior- und Grafik-Designer:innen sorgen dabei für ein ansprechendes Gesamtkonzept. Darüber hinaus unterstützt Aurelie Immobilien auch bei der professionellen Plandarstellung, der Erstellung von Renderings sowie bei der umfassenden Gebäudekommunikation.

Über Aurelie Immobilien

Ein junges Produkt der Aurez Immobilen GmbH ist die Unternehmensmarke Aurelie Immobilien, welche sich auf die Suche und den Verkauf von Immobilien sowie die umfassende Beratung vor und nach dem Kauf konzentriert. Aurelie Immobilien ist kein klassischer Wohnungsmakler, denn die Betreuung erstreckt sich weit über den Kaufvertrag hinweg. Wohnungen werden als Wohlfühlorte verstanden, die Suche und der Kauf einer neuen Immobilie soll mit Freude verbunden sein – damit das gelingt, unterstützt Aurelie Immobilien über die Vermittlung hinaus auch bei der Organisation von Umzügen, Renovierungen, Interior-Konzepten, Gartengestaltung, Versicherungen uvm.

Mehr Infos unter: www.aurelie-immobilien.at.

