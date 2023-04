Referenten von Mercedes-Benz Mobility, McKinsey & Company und Nordea Bank leiten den SAFe®-Gipfel 2023 in Prag vom 15. bis 17. Mai

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Kundengeschichten von Amadeus, Lufthansa, Bosch, Société Générale und Vodafone, die der Aufstellung des SAFe-Gipfels 2023 in Prag hinzugefügt wurden

Scaled Agile, Inc. hat die Aufstellung der Grundsatzreden und Redner für den SAFe®-Gipfel 2023 in Prag bekannt gegeben, der vom 15. bis 17. Mai im Hilton Prague by the River in Prag, Tschechien, stattfinden wird. Die Veranstaltung stellt Europas größte Zusammenkunft von SAFe-Experten und Branchenvordenkern dar, die sich auf die Beschleunigung der digitalen Transformation und den effektiven Wettbewerb auf einem sich schnell entwickelnden Markt konzentrieren.

Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, Fähigkeiten aufzubauen, Wissen auszutauschen, sich zu vernetzen, mit Vordenkern und Influencern in Kontakt zu treten und aus erster Hand zu sehen, wie Unternehmen SAFe nutzen, um ihren Kunden kontinuierlich Mehrwert zu bieten.

„Die Landschaft der Herausforderungen und Chancen verändert sich und SAFe auch", sagte Chris James, CEO von Scaled Agile, Inc. „Mit fortschrittlichen Technologien wie KI, die den Markt überschwemmen, entwickelt sich SAFe weiter, um diese Integrationen zu unterstützen, und SAFe Summit-Veranstaltungen nehmen dieses aufkommende Thema auf. In diesem Jahr fühlen wir uns geehrt, David Harvey von McKinsey & Company begrüßen zu dürfen, der eine Grundsatzrede darüber halten wird, wie führende Unternehmen ihre KI-Praktiken industrialisieren, um ihr volles Wertpotenzial auszuschöpfen, und wie die jüngste GenAI-Entwicklung den Raum für Gelegenheiten verändert."

Ausgewählte Keynote-Reden und Kundengeschichten:

Keynote: Harnessing the Power of AI Referent: David Harvey, Engagement Manager bei McKinsey & Company, Inc .

Referent: David Harvey, Engagement Manager bei McKinsey & Company, Inc Keynote: Business for Good is Good Business Referentin: Marga Hoek, MBA, Expertin für nachhaltiges Wirtschaften

Referentin: Marga Hoek, MBA, Expertin für nachhaltiges Wirtschaften Kunden-Keynote: Mercedes-Benz Mobility AG Our journey: Is the Transformation to SAFe Going to be Easy? Nobody Said it Would Be! (Unsere Reise: Wird die Transformation zu SAFe einfach sein? Das hat niemand behauptet!) Referent: Gülnaz Ӧnes, Global Chief Information Officer

Our journey: Is the Transformation to SAFe Going to be Easy? Nobody Said it Would Be! (Unsere Reise: Wird die Transformation zu SAFe einfach sein? Das hat niemand behauptet!) Referent: Gülnaz Ӧnes, Global Chief Information Officer Kunden-Keynote: Nordea Bank Transforming a 200-year-old Bank into a Modern Digital Leader Referenten: Jacob Svendsen, Head of One Digital Office, und Rene Huijben, Head of Learning Design and Build & Technology

Transforming a 200-year-old Bank into a Modern Digital Leader Referenten: Jacob Svendsen, Head of One Digital Office, und Rene Huijben, Head of Learning Design and Build & Technology Präsentationen von Kundengeschichten werden beinhalten: Amadeus, Deutsche Lufthansa AG, Robert Bosch Automotive, Société Générale und Vodafone

Der SAFe-Gipfel 2023 in Prag kombiniert drei wichtige Veranstaltungen:

Hauptkonferenz, 16. – 17. Mai

Die zweitägige Hauptkonferenz umfasst branchenführende Grundsatzreden, 28 Fachsitzungen, Produktlabors, eine SAFe-Experten-Coaching-Station und mehrere Networking-Möglichkeiten. Die Teilnehmer werden neue Strategien zur effektiveren Bereitstellung von Kundennutzen kennenlernen und Einblicke gewinnen können, wie einige der größten europäischen Unternehmen SAFe nutzen, um die Qualität zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und das Mitarbeiterengagement zu steigern.

Folgende Themen werden abgedeckt:

Agile Ausführung

Führung und Strategie

Business-Agilität in der Praxis

Vorkonferenz-Workshops, 15. Mai

Die Vorkonferenz-Workshops des Gipfels bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, tief in einige der aktuellsten Themen in Bezug auf die SAFe-Praxis einzutauchen. Einige der Workshops sind:

Messen, was für geschäftliche Agilität wichtig ist

Beschleunigung des Flusses mit 8 Flussbeschleunigern

Anwendung von SAFe im gesamten Unternehmen

Organisationsfähigkeiten für gemeinschaftliche Entscheidungsfindung bei SAFe-Veranstaltungen

Exklusive Kunden-, Partner- und Expertensitzungen, 15. Mai

Die Stimme des Kunden — Ein Nachmittag mit Unternehmenskunden, die sich dem Lernen verschrieben haben und mit erfahrenen sicheren SAFe-Organisatoren zusammenarbeiten, um Entdeckungs- und Feedback-Sitzungen zu leiten.

Partnertag — Exklusiv für Scaled Agile Partners und ihre SPCs, SPCTs, Business, Marketing und Sales Leads. Diese Veranstaltung widmet sich dem Aufbau des Erfolgs von Partnern in den Bereichen Verkauf und Marketing und ermöglicht es Kunden, mit den Produkten und Dienstleistungen von SAFe erfolgreich zu sein.

SPCT Tag — Exklusiv für SAFe Practice Consultant-T's (SPCTs). Diese Veranstaltung wird eine Ideen- und Arbeitssitzung sein, die es SPCTs ermöglicht, Feedback zu SAFe- Releases zu geben und mit Scaled-Agile-Experten Brainstorming zu allen SAFe-Themen zu machen.

Teilnehmer, die sich für Beratung, Schulungen oder Plattformlösungen zu SAFe interessieren, können sich mit mehr als 17 Sponsoren-Ausstellern in Verbindung setzen, darunter Agile Hive, Apptio, Atlassian, Broadcom, Comparative Agility, Cprime, Digital Tango, Gladwell Academy, Kegon AG, Kendis, monday.com, ONEPOINT, Projects GmbH, Solidify, The Adaptavist Group, Triskell Software und wibas. Das kürzlich von Scaled Agile übernommene Unternehmen piplanning.io wird herzlich bei der Veranstaltung willkommen geheißen und wird auch ausstellen.

Die Anmeldung ist möglich unter safesummit.com/2023prague.

Informationen zu Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit zuverlässigsten System für die Agilität von Unternehmen. Durch integrierte Lösungen, die Teams dabei helfen, bessere Arbeitsweisen zu entwickeln, definiert Scaled Agile die Art und Weise neu, wie weltweit führenden Unternehmen Kundenwerte erkennen und bieten, neue Chancen nutzen und Geschäftsergebnisse verbessern. Mehr als 20.000 Unternehmen und Staatsbehörden verlassen sich auf SAFe und das globale Partnernetzwerk von Scaled Agile, um digitale Innovationen zu beschleunigen und in einem sich schnell verändernden Markt zu bestehen. Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2060571/Scaled_Agile_2023_SAFeSummit_Prague.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/referenten-von-mercedes-benz-mobility-mckinsey--company-und-nordea-bank-leiten-den-safe-gipfel-2023-in-prag-vom-15-bis-17-mai-301806433.html

Rückfragen & Kontakt:

Regina Cleveland,

Direktorin für Kommunikation,

regina.cleveland @ scaledagile.com