„Die Hilfe aus Österreich ist die Einzige, die wir bekommen haben.“

Hilfswerk International in Idlib, Syrien, nach Erdbeben

Das Erdbeben hat uns unsere letzte Hoffnung genommen. Wir haben tagelang mit unseren bloßen Händen Menschen – tot und lebendig – aus Trümmerhaufen befreit. Staatliche Hilfe gab es nicht. Das Hilfswerk International sind die ersten, die uns helfen. Danke an alle Spenderinnen und Spender in Österreich, dass ihr uns nicht vergesst. Bayan, Nothilfe-Empfängerin in Idlib 1/3

Wir sind hier in einem kleinen Camp in Harim, Idlib. Hier wohnen 100 Familien. Es ist also ein recht kleines Camp. Das bedeutet auch, dass viele große Organisationen auf die Menschen hier vergessen. Die Familien hier leben in einfachen Zelten. Trinkwasser gibt es kaum, Sanitäranlagen sind Mangelware. Viele der 100 Familien wohnten bereits Jahre vor dem Erdbeben hier im Camp. Das Erdbeben hat viel von der bestehenden Infrastruktur beschädigt, laufende Hilfslieferungen wurden unterbrochen. Heinz Wegerer, Hilfswerk International Nothilfekoordinator 2/3

Die Familien in Idlib sind sehr dankbar für die Hilfe aus Österreich. Sie haben in 12 Jahren Krieg Unfassbares erlebt und das Erdbeben gab ihnen quasi den Rest. Durch unsere Verteilungen und die Gespräche wissen sie, dass sie nicht allein sind. Sie bekommen zielgerichtete Hilfe, die ihr Leid lindert Heinz Wegerer, Hilfswerk International Nothilfekoordinator 3/3

Wien/Idlib (OTS) - Heinz Wegerer, Hilfswerk International Nothilfekoordinator ist in Idlib, Syrien, und koordiniert die Nachbar in Not Nothilfe nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar dieses Jahres.

„ Das Erdbeben hat uns unsere letzte Hoffnung genommen. Wir haben tagelang mit unseren bloßen Händen Menschen – tot und lebendig – aus Trümmerhaufen befreit. Staatliche Hilfe gab es nicht. Das Hilfswerk International sind die ersten, die uns helfen. Danke an alle Spenderinnen und Spender in Österreich, dass ihr uns nicht vergesst. “, berichtet Bayan eine Nothilfe-Empfängerin in Idlib.

Eindrücke aus Idlib

Der Hilfswerk International Nothilfekoordinator Heinz Wegerer ist derzeit im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien. „ Wir sind hier in einem kleinen Camp in Harim, Idlib. Hier wohnen 100 Familien. Es ist also ein recht kleines Camp. Das bedeutet auch, dass viele große Organisationen auf die Menschen hier vergessen. Die Familien hier leben in einfachen Zelten. Trinkwasser gibt es kaum, Sanitäranlagen sind Mangelware. Viele der 100 Familien wohnten bereits Jahre vor dem Erdbeben hier im Camp. Das Erdbeben hat viel von der bestehenden Infrastruktur beschädigt, laufende Hilfslieferungen wurden unterbrochen. "

Dankbar für Hilfe aus Österreich

Das Hilfswerk International verteilt im Rahmen des Nachbar in Not Nothilfeprojekts Lebensmittel und Hygieneartikel. Mit dieser Unterstützung werden die unmittelbaren Auswirkungen des Erdbebens abgefedert.

„ Die Familien in Idlib sind sehr dankbar für die Hilfe aus Österreich. Sie haben in 12 Jahren Krieg Unfassbares erlebt und das Erdbeben gab ihnen quasi den Rest. Durch unsere Verteilungen und die Gespräche wissen sie, dass sie nicht allein sind. Sie bekommen zielgerichtete Hilfe, die ihr Leid lindert “, berichtet Wegerer aus Syrien.

Hilfswerk International Soforthilfe in der Türkei und in Syrien

Das Hilfswerk International ist seit dem Erdbeben am 6. Februar 2023 vor Ort und hilft der betroffenen Bevölkerung rasch und zielgerichtet. Das Hilfswerk International verteilt Zelte, Hygieneartikel und Nahrungsmittel an die Bevölkerung in der Hatay Region und in Idlib. Damit werden mehr als 50.000 Menschen erreicht.

Hilfswerk International bittet um Spenden

Um den notleidenden Menschen in den Katastrophengebieten weiterhin zielgerichtet und effizient zur Seite stehen zu können, ist das Hilfswerk International auf Ihre Spenden angewiesen.

Spendenkonto: Hilfswerk International | AT71 6000 0000 9000 1002 | Kennwort „Erdbeben Nothilfe“

Interview Angebot mit Heinz Wegerer

Hilfswerk International Nothilfekoordinator, Heinz Wegerer, kehrt am Mittwoch, 26.04.2023 aus dem Erdbebengebiet nach Österreich zurück und steht Medienvertreter:innen telefonisch und persönlich gerne für Interviews zur Verfügung um seine Eindrücke über die nach wie vor mehr als angespannte Situation in Türkei und in Syrien zu schildern.

Über das Hilfswerk International

Das Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit tätige Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Wien. Sie wurde im Jahr 1978 mit dem Ziel gegründet, Nothilfeprojekte und nachhaltige Entwicklungsprojekte in Afrika, Zentralasien, Osteuropa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Süd- und Südostasien und Südosteuropa durchzuführen. Mit insgesamt mehr als 124 Mitarbeiter*innen in 18 Ländern werden in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Teams sowie lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales und Landwirtschaft initiiert. Im Fokus steht die strukturelle Armutsbekämpfung durch die Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Hilfswerk International auf der Unterstützung der am stärksten von Armut und Ausgrenzung gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Kinder, ältere Personen und ethnische Minderheiten.

Die gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle Organisation agiert selbstständig unter dem Dach der österreichischen Hilfswerk-Familie. Finanziert werden die Projekte durch nationale und internationale Projektfonds für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe sowie über private Spenden, Corporate-Social-Responsibility-Partnerschaften und Sponsoring. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hilfswerk.at/international/

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk International

Mag. Bianca Weissel

Leitung Kommunikation

+43 1 405 75 00 112, +43 676 87 87 60 110

bianca.weissel @ hilfswerk-international.at

http://www.hilfswerk.at/international