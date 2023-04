TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Dienstag, 25. April 2023, von Jasmine Hrdina: "Warum so wehrhaft, Schützen?"

Innsbruck (OTS) - Frauen am Gewehr bleiben bei den Schützen tabu. Die Gründe sind von außen schwer nachvollziehbar. Letztlich geht uns das Thema aber alle an. Die von ihnen repräsentierten Werte sollten TirolerInnen jedenfalls überdenken.









Frauen marschieren bei den Tiroler Schützen vorne mit. Nicht nur im wörtlichen Sinn, wenn Marketenderinnen bei Festmärschen den Offizieren voranschreiten. In Entscheidungsgremien haben weibliche Mitglieder eine Stimme, stehen Vereinen als Obfrauen vor. Hand ans Gewehr legen dürfen sie weiter nur im sportlichen Kontext. Das ist ein Problem. Immerhin haben sich die Traditionsvereine auf die Fahnen geheftet, eine allgemein gültige Tiroler Identität zu repräsentieren. Diese verwahrt sich offenbar auch 2023 noch gegen eine Gleichstellung von Mann und Frau. Salven-Schießen bei Ausrückungen bleibt für „sie“ Tabuthema. Wollen TirolerInnen so repräsentiert werden? Eine Frage, der sich die frisch gewählte Bundesmarketenderin Kathrin Platzer mit ihrer Ansage eines „modernen Rollenbilds“ annehmen muss.

Keine Frage, die Schützen leisten mit ihren 235 Kompanien einen gesellschaftlich wertvollen Beitrag. Frauen engagieren sich aber vorrangig in „femininen“ Bereichen – Versorgung und Verpflegung (Marketenderinnen mit Schnapsfasserl), Betreuung des Nachwuchses (Jungschützen und Jungmarketenderinnen), Pflege von Heim, Brauchtum und Werten (vom Ausschank bei Festen über Denkmalpflege bis zum makellosen Auftritt in Tracht).

Die Begründung für diese Art der Wehrhaftigkeit hinkt. Landeskommandant Thomas Saurer verwies bei „Tirol Live“ auf den militärischen Ursprung des Schützenwesens. Die Geschichte lehrt uns aber, dass Frauen stets zu den Waffen griffen – sie mussten. Selbst beim Österreichischen Bundesheer – immerhin offizieller Partner der Schützen – schießen Frauen scharf. Dass von 1105 Marketenderinnen und 508 Jungmarketenderinnen, wie Saurer sagt, keine einzige jemals den Wunsch geäußert habe, analog zu ihren männlichen Kameraden bewaffnet mitmarschieren zu dürfen, um einmal das Gefühl einer exakt abgegebenen Salve erleben zu können, ist möglich. Würden sie dieses Verlangen überhaupt äußern? Die scheidende Bundesmarketenderin Franziska Jenewein bekräftigt, Frau wolle das nicht und „das wird auch immer so bleiben“. Klares Kommando. Militärische Funktionen Frauen zuteilwerden zu lassen und gleichzeitig männliche Marketender wieder salonfähig zu machen, würde die Werte der Schützen nicht gefährden und sogar die viel beschworene Offenheit befeuern. Die Tradition würde wahrhaftiger denn je gepflegt – historisch gesehen haben beide Geschlechter in Kriegszeiten alle Rollen übernommen. Das Schützenwesen könnte mit echten Schützinnen nicht nur bei seiner Mitgliederzahl wachsen.



