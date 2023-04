Disoski/Grüne zu Media Affairs-Studie: Frauen werden medial weitgehend ausgeblendet

Wien (OTS) - „Das Ergebnis der heute veröffentlichten Studie zur Präsenz von Frauen in Politik und Medien der Arbeiterkammer Wien, Acredia und Raiffeisen Capital Management zeichnet ein dramatisches Bild der medialen Berichterstattung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Berichterstattung über frauenpolitische Themen erneut zurückgegangen, Frauen sind medial noch weniger sichtbar. Und das, obwohl uns die letzten Pandemie-Jahre sehr eindrucksvoll vor Augen geführt haben, dass Österreichs Frauen mit ihrer Arbeit in systemrelevanten Berufen und mit ihrer unbezahlten Sorge-Arbeit unseren Sozialstaat absichern. Es sind Frauen, die uns maßgeblich durch die multiplen Krisen unserer Zeit tragen. Und gleichzeitig sind sie es, die am stärksten von Corona, Krieg, der Teuerungs- und Klimakrise betroffen sind. Dass wir gerade den Bedürfnissen der Frauen medial weniger Aufmerksamkeit schenken und ihre Lebenssituation damit ausblenden, ist für mich völlig unakzeptabel“, kommentiert Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen die von MediaAffairs durchgeführte Studie.



Laut aktueller Studie wurde 2022 weniger als halb so viel über Vereinbarkeitsfragen oder Lohngerechtigkeit berichtet. Themen wie Arbeitsmarkt oder Frauenpensionen seien sogar gänzlich unter der Wahrnehmungsschwelle geblieben. „Das sind jedoch genau die Themen, die angesichts der gestiegenen Inflation unsere volle mediale Aufmerksamkeit verdienen und einen klaren Handlungsauftrag an Politik und Wirtschaft stellen. Schluss mit in Zahlen gegossenem Sexismus auf dem Lohnzettel! Es braucht echte, das heißt verpflichtende Lohntransparenz für Unternehmen ab 35 Mitarbeitenden und entsprechende Information, die über Betriebsrät:innen auch Mitarbeiter:innen zugänglich gemacht wird. Es braucht endlich eine faire Verteilung der unbezahlten Sorge-Arbeit. Dafür fordern wir moderne Elternteilzeit- und Karenzmodelle sowie den bundesweiten Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr. Unsere Vorschläge sind dem Koalitionspartner bekannt und können sofort umgesetzt werden“, appelliert Disoski.



Hinsichtlich der medialen Sichtbarkeit von Frauen in Österreichs Spitzenpolitik schließt sich die Frauensprecherin der Kritik der Studie an: „Andere Parteien besetzen nicht einmal ausscheidende Ministerinnen paritätisch nach. Wir Grünen sind dagegen die einzige Fraktion, die sich bereits in ihren ersten Parteistatuten 1987 für eine Parität festgelegt und sowohl auf der Regierungsbank als auch im Bundes- wie in den Landesparlamenten einen Frauenanteil von mindestens 50 Prozent hat. Während Frauen in anderen Parteien systematisch unsichtbar gemacht werden, wie die neuen Landesregierungen in Kärnten und Niederösterreich beweisen, oder von männlichen Parteikollegen von der Spitze gedrängt werden, sorgen wir Grünen für eine ausgewogene Repräsentation von Frauen und Männern und damit für ihre gesellschaftlichen Anliegen“, sagt Disoski. „Doch auch die Medien tragen repräsentative Verantwortung: Welche Stimme gehört wird und welche Meinung zählt, bestimmt, aus welcher Lebensrealität heraus wir gesellschaftlichen Problemen begegnen. Es gibt genügend hoch qualifizierte Expertinnen, doch nach wie vor erklären uns in Interviews, Podiumsdiskussionen oder TV-Formaten meistens Männer die Welt aus ihrer Perspektive. Auch das muss sich endlich ändern“, meint Disoski.



Dringenden Verbesserungsbedarf verortet die Frauensprecherin der Grünen auch bei Abtreibungsrechten und -möglichkeiten: „Während in den USA über ein Verbot von Mifepriston und damit des medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs diskutiert wird, ist es uns Grünen dagegen bereits 2021 gelungen, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen durch die geänderte Zulassung von Mifegyne zu verbessern. Das ist ein wichtiger Schritt für die körperliche Selbstbestimmung von Frauen. Was es jetzt braucht, ist die Kostenübernahme von Schwangerschaftsabbrüchen durch die Krankenkasse und das Streichen von Paragraph 96 aus dem Strafgesetz“, fordert die Grüne Frauensprecherin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at