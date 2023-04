Menschen für Menschen gewinnt „Waldwette“

5.000 Euro Spenden für die Aufforstung von 50.000 m² Wald in Äthiopien

Unser Dank gilt unseren großartigen Unterstützerinnen und Unterstützern, die mit ihrem Engagement unserer Waldwette zu diesem schönen Erfolg verholfen haben. Wir konnten unser Spendenziel von 5.000 Euro sogar übertreffen und wir freuen uns über die starke Resonanz, die uns zeigt, wie wichtig den Menschen in Österreich der Schutz von Umwelt und Klima weltweit ist Alexandra Bigl, Vorstand Menschen für Menschen Österreich

Wien (OTS) - Menschen für Menschen freut sich über eine gewonnene Wette zugunsten der Aufforstung in Äthiopien. Zum Frühlingsbeginn rief die Organisation auf, „dass wir es schaffen, in 5 Wochen 50.000 m² Wald aufzuforsten.“ Pünktlich zum „Tag des Baums“ konnte diese Wette gewonnen werden: Über 5.000 Euro an Spenden wurden gesammelt, wodurch die Aufforstung von 50.000 m² Wald in Äthiopien möglich wird.



Spenden werden verdoppelt

Die eingegangenen Spenden wirken zudem doppelt: Schon zum sechsten Mal unterstützt das Grazer Reiseunternehmen Cooltours die Umweltkampagne von Menschen für Menschen als Partner und verdoppelt die Waldfläche, die durch die gesammelten Spenden ermöglicht wird.

„ Unser Dank gilt unseren großartigen Unterstützerinnen und Unterstützern, die mit ihrem Engagement unserer Waldwette zu diesem schönen Erfolg verholfen haben. Wir konnten unser Spendenziel von 5.000 Euro sogar übertreffen und wir freuen uns über die starke Resonanz, die uns zeigt, wie wichtig den Menschen in Österreich der Schutz von Umwelt und Klima weltweit ist “, so Alexandra Bigl, Vorstand von Menschen für Menschen Österreich.



Seit über 40 Jahren für die Umwelt



Der Erlös der Umweltaktion kommt der Arbeit in den entlegenen Projektregionen von Menschen für Menschen in Äthiopien zugute. Dort arbeitet die Organisation Hand in Hand mit der Bevölkerung an der langfristigen Entwicklung ganzer Regionen. Eine wichtige Grundlage dazu sind Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, wie Aufforstung und Wiederbewaldung. In den über 40 Jahren ihres Bestehens hat die Organisation unter anderem 745 Baumschulen eingerichtet, 14.478 Hektar Aufforstungsgebiete angelegt und 279 Millionen Baumsetzlinge verteilt bzw. verpflanzt.

Informationen zur Waldwette von Menschen für Menschen Zur Waldwette

Rückfragen & Kontakt:

Verein Menschen für Menschen

Martina Hollauf

Presse- / Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 58 66 950-16

m.hollauf @ mfm.at