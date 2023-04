Babler: Plan zur Einigung der SPÖ

Erste Bilanz der Basis-Tour: Bereits über 5.000 Mitglieder getroffen

Wien (OTS) - „Seit zwei Wochen bin ich in ganz Österreich unterwegs, um mich und mein Programm vorzustellen. Der Zuspruch dabei ist enorm“, zeigt sich Andreas Babler, Kandidat für den SPÖ-Vorsitz und Neo-Bundesrat begeistert. Bis gestern, Sonntag, konnte er bei über 30 Terminen über 5.000 SPÖ-Mitglieder persönlich treffen. Freiwilige Unterstützer:innen rufen rund 20.000 Mitglieder an und noch einmal so viele werden per E-Mail und WhatsApp kontaktiert. Der unglaubliche Zuspruch der letzten Tage und Wochen – von SPÖ Mitgliedern, Gewerkschafter:innen, Künstler:innen und Wissenschaftler:innen – stimmen ihn zuversichtlich: „Gemeinsam werden wir die stärkste Kraft und den Kanzler in unserer Republik stellen.“ Doch dazu brauche es einen klaren Weg zur Einigung.

„Mir ist ganz wichtig, dass wir nach der Abstimmung wirklich einen Neustart hinlegen.“ Das heiße auch, allen die Hand auszustrecken, die Tag für Tag für die Sozialdemokratie arbeiten. „In einer SPÖ mit mir als Vorsitzendem, bauen wir mit unseren Mitgliedern ein breites Team auf, in dem Platz für alle ist: Von den Frauenorganisationen bis zu den Gewerkschaften, von den Jugendorganisationen bis zum Pensionistenverband, von Pamela Rendi-Wagner bis Christian Kern, von Max Lercher bis Julia Herr.“



Plan zur Einigung der SPÖ



Basis-Tour durch jeden Bezirk Österreichs

Für die Zeit nach der Vorsitz-Wahl hat sich Babler viel vorgenommen: Losgehen soll es mit einer Basis-Tour durch ganz Österreich im August. Es wäre die Fortsetzung von Bablers zweifellos sehr erfolgreicher Basis-Tour der letzten Wochen, bei der jeder Termin zum Bersten voll war. „Auf meiner Basis-Tour habe ich bis jetzt über 5.000 Mitglieder getroffen, aber es waren auch viele Bezirke nicht dabei. Als SPÖ-Vorsitzender werde ich jeden Bezirk in Österreich besuchen. Ich will eure Ideen hören, von euren Erfahrungen lernen und mich mit euch darüber austauschen, wie wir die SPÖ zu einer Mitmach-Partei machen, die Wahlen gewinnt“, kündigt Babler an.



Mitgliederoffensive: 10.000 sind noch nicht genug

Zu Bablers Plan gehört auch eine Mitgliederoffensive. „Dass 10.000 Menschen in unsere Partei eingetreten sind, weil sie in der Sozialdemokratie die Hoffnung auf eine soziale und demokratische Zukunft sehen, ist eine riesen Chance“, sagt Babler. Die neuen Mitglieder müssen gut eingebunden werden, aber das reicht noch nicht. Unter dem Motto „10.000 sind noch nicht genug!“ will Babler eine Mitgliederoffensive starten. „Wenn wir gute Arbeit leisten und jedes neue Mitglied ein weiteres Mitglied wirbt, kommen locker noch 10.000 neue Mitglieder dazu!“, kündigt er an.



Mitgliederversammlungen am Weg zum Wahlprogramm

In den Herbst will Babler mit Mitgliederversammlungen in ganz Österreich starten: „Jedes Mitglied muss die Möglichkeit haben, sich mit seinen Ideen einzubringen“, sagt er. Dafür will Babler von September bis November Diskussionsveranstaltungen und Arbeitstreffen in ganz Österreich organisieren, bei denen Mitglieder und Expert:innen gemeinsam am Wahlprogramm für die kommende Nationalratswahl arbeiten. „Hunderte Expert:innen – von Betriebsrät:innen und Gewerkschaften, aus Universitäten und Forschungseinrichtungen – haben uns in den letzten Wochen angeboten, an unserem Programm mitzuwirken. Nach dem Vorbild von Bruno Kreiskys 1.400 Expert:innen lade ich alle ein, gemeinsam an einem Programm für ein gerechtes Österreich zu arbeiten“, sagt Babler.



Einigungskongress

Für November plant Babler dann den Einigungskongress: Dort werden die Schwerpunkte festgelegt, mit denen die SPÖ in die nächste Nationalratswahl gehen wird. „Als Parteivorsitzender werde ich die Partei vereinen und zusammenführen. Damit werde ich die SPÖ gemeinsam mit den Mitgliedern zu einer starken Nr. 1 in Österreich führen.

