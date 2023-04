SPÖ Wien in tiefer Trauer um Gemeinderat a.D. Oswald Strangl

Ludwig: „Wien verliert einen großen Kämpfer für das gute Leben aller“

Wien (OTS/SPW) - Wien (OTS/SPW) – Der Tod von Oswald Strangl löst in der Wiener Sozialdemokratie große Betroffenheit aus. Der Favoritner war Gemeinderat und Landtagsabgeordneter a.D., aktiv in der Gewerkschaft und besonders engagiert in der Kultur- und Sportpolitik. Er verstarb am 13. April im Alter von 89 Jahren.

Strangl, ein Urgestein der Wiener Sozialdemokratie, war bereits mit 15 Jahren für die Bewegung aktiv. In seinem Heimatbezirk Favoriten arbeitete er im Bezirksvorstand, als Bezirksreferent der Jungen Generation und später als Bezirksrat. Es folgten 15 Jahre als Abgeordneter im Wiener Gemeinderat und Landtag. Parallel setzte er sich als Gewerkschafter für die Rechte der Eisenbahner*innen ein. Für sein Wirken erhielt Strangl das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien sowie die Viktor-Adler-Plakette, die höchste Ehrung der österreichischen Sozialdemokratie.

„Mit Oswald Strangl verliert die Stadt Wien einen leidenschaftlichen Kultur- und Sportpolitiker, einen beherzten Gewerkschafter und einen großen Sozialdemokraten“, sagt SPÖ-Landesparteivorsitzender und Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „Er kämpfte dafür, allen Menschen in Wien ein gutes Leben zu ermöglichen, und war maßgeblich daran beteiligt, das kulturelle und sportliche Angebot in den Wiener Außenbezirken zu bereichern. So gehören etwa das Favoritner Kulturhaus Waldmüllerzentrum oder der Eislaufplatz ‚Eisring Süd‘ – den er gegen heftigen ÖVP-Widerstand durchgebracht hat – zu seinem Vermächtnis. Unvergessen bleibt auch sein gewerkschaftlicher Einsatz für die Arbeiterinnen und Arbeiter der Eisenbahn. Sogar hier kam seine kulturelle Ader durch, denn Strangl war ein großer Bewahrer der traditionellen Eisenbahner-Musik, etwa durch seine Förderung des legendären Musikvereins ‚Eisenbahnermusik Wien Süd-Ost‘. Strangl war bei all seinem Wirken immer nah an den Menschen, und so behalten wir ihn in Erinnerung. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Liebsten“, so Ludwig.

Kathrin Gaál, Vizebürgemeisterin, Stadträtin für Wohnbau und Frauen sowie Vorsitzende der SPÖ Favoriten, fügt hinzu: „Oswald Strangl hat Favoriten maßgeblich geprägt. Er arbeitete auf jeder Ebene unermüdlich daran, den Bezirk für die Menschen noch lebenswerter zu gestalten. Dass wir unsere Freizeit in Favoriten so vielfältig verbringen können, ist einer seiner großen Verdienste, der weit über sein eigenes Leben hinaus bestehen bleibt. Er wird uns fehlen. All seinen Hinterbliebenen gilt mein herzliches Beileid.“

Auch Barbara Novak, SPÖ-Landesparteisekretärin, betont die Errungenschaften Strangls für die Menschen in Wien: „Zu einem guten Leben gehört eine erfüllende Freizeit, mit vielen Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung und mit freiem Zugang zu Kultur. Oswald Strangl hat das verstanden wie kein zweiter. Er arbeitete mit ganzer Kraft dafür, dass die Menschen in Wien ihre Lebenszeit aktiv und nach eigenen Wünschen gestalten können. Das war sein Lebenswerk, und dafür arbeiten wir weiterhin als Wiener Sozialdemokratie. Seinen Hinterbliebenen möchte ich mein herzliches Beileid aussprechen.“ (Schluss)

