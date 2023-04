597 ehemalige „Minibambini“-Kinder versorgt, Appell an Eltern sich bei MA10 Hotline zu melden

Wien (OTS) - Mit Stichtag 20. April 2023 konnte für 597 Kinder, die zuvor von der privaten Trägerorganisation „Minibambini“ betreut wurden, ein neuer Platz in anderen städtischen oder privaten Kindergärten vergeben werden.

Das geht aus einem aktuellen Datenabgleich der Kund*innen-Nummern, die von der Magistratsabteilung 10 (Stadt Wien- Kindergärten) durchgeführt wurde, hervor. Konkret konnten 222 Kinder im städtischen und 375 Kinder im privaten Bereich mit neuen Kindergartenplätzen versorgt werden. Durch einen großartigen Einsatz der Stadt Wien – Kindergärten in Kooperation mit den privaten Trägerorganisationen konnte die Neuvermittlung rasch, unbürokratisch und im Sinne der Familien erfolgreich abgewickelt werden.Durch die Insolvenz der privaten Trägerorganisation „Minibambini“ war es notwendig geworden, dass betroffene Eltern einen neuen Kindergartenplatz finden. Das gelang durch einen Schulterschluss zwischen städtischen und privaten Kindergärten, die in kürzester Zeit ein vielfältiges Angebot an Plätzen anbieten konnten. Der Datenabgleich zeigt, dass noch nicht alle Eltern von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben.

Dazu Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Der Kindergarten ist für die Entwicklung eines Kindes einer der wichtigsten Orte. Er ist nicht nur für die weitere Bildungslaufbahn des Kindes enorm wichtig, er ist auch für die Entfaltung der sozialen Kompetenz unserer Jüngsten essenziell. Ich möchte an jene Eltern, die ihre Kinder vormals in einem der „Minibambini“-Standorte untergebracht hatten und ihr Kind noch nicht in einem neuen Kindergarten angemeldet haben, appellieren, das Angebot der MA10 für eine direkte Hilfe, einen neuen Kindergartenplatz gemeinsam zu finden, in Anspruch zu nehmen.“, so Wiederkehr abschließend.

