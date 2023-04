DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit den „ROMY“-Preisträgern Lisa Gadenstätter und Hanno Settele sowie Teamchef Ralf Rangnick

Am 25. April um 22.00 Uhr in ORF 1; anschließend „Pratersterne“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Bei Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 25. April 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 sind Herren-Fußball-Nationalteam-Coach Ralf Rangnick sowie Lisa Gadenstätter und Hanno Settele, die Moderatoren des wöchentlichen ORF-1-Doku-Formats „Dok 1“, zu Gast. Beide erhielten am vergangenen Samstag die „KURIER ROMY 2023“ in der Kategorie „TV-Journalismus“. Um 23.00 Uhr erhellen die „Pratersterne“ wieder „DIE.NACHT“: Hosea Ratschiller begrüßt Gery Seidl, Stockenreitner & Wieser, „Die Duetten“ und Pepi Hopf auf der Stand-up-Bühne. Um 23.30 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Die EM-Qualifikationsphase hat begonnen und der neue Trainer Ralf Rangnick hat dem österreichischen Fußball-Nationalteam nicht nur ein sportliches „Makeover“ verpasst, sondern mit „Hoch g’winn mas nimma“ auch eine Lektion in Selbstironie erteilt. Offensichtlich mit Erfolg, denn die ersten beiden Qualifikationsspiele hat Österreich gewonnen. Ob die „Heim-Europameisterschaft“ in Deutschland ein besonderer Ansporn für ihn ist und ob es sich mit Christiano Ronaldo oder doch mit David Alaba besser trainiert, verrät der gebürtige Baden-Württemberger im Talk mit Stermann und Grissemann.

Die „Dok 1“-Moderatoren Lisa Gadenstätter und Hanno Settele präsentieren wöchentlich gesellschaftspolitische Themen und vermitteln diese mit Tiefgang und Augenzwinkern. Welche Reportagen die beiden am meisten bewegt haben und für welches Thema Stermann und Grissemann die idealen Protagonisten wären, besprechen sie am Dienstagabend in „Willkommen Österreich“.

Die Schlussnummer kommt dieses Mal von der Amadeus-nominierten Wiener Band „Leftovers“, die den Grunge in den Marxpalast bringt.

„Pratersterne“ um 23.00 Uhr

Hosea Ratschiller präsentiert vielversprechende Newcomer/innen der Kleinkunstszene und jeweils einen renommierten Kabarett-Act: Gery Seidl, die Duos Stockenreitner & Wieser und „Die Duetten“ sowie Pepi Hopf sind auf der Bühne im Wiener Szenelokal Fluc zu sehen.

Fans der Kabarettreihe finden Staffel 1 bis 5 der „Pratersterne“ zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

