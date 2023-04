SPÖ-Holzleitner zu neuer Medienstudie: „Reden wir über Frauen!“

Studie „Frauen Politik Medien 2022“ mit katastrophalen Ergebnissen – SPÖ erneuert Forderungen zu Väterkarenz und Lohntransparenz

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner findet klare Worte zur heute von der Arbeiterkammer Wien präsentierten Studie „Frauen Politik Medien 2022“: „In den Zeitungen und Nachrichten geht es um Männer. Männer als Experten, Männer als Standard. Und die Frauen? Sie verschwinden aus der Wahrnehmung, was die aktuelle Studie mehr als deutlich belegt.“ ****

Seit 2019 zeigt sich ein massiver Einbruch der Medienpräsenz von Frauen und Frauenthemen. Im Vergleich zum Jahr 2021 hat sich die bereits auf niedrigem Niveau befindliche Zahl an Berichten sogar noch mehr als halbiert. Wenn Frauen gezeigt werden, dann zum überwiegenden Teil als Opfer von Gewalt. „Reden wir über Frauen!“, fordert Holzleitner. „Reden wir über Lohntransparenz, über Kinderbetreuung und über eine gerechte Verteilung von Lohn- und Care-Arbeit! Reden wir über den massiven Gender-Pay-Gap in Österreich – und zwar nicht nur am Equal Pay Day sondern jeden Tag!“ Die SPÖ-Frauensprecherin zieht hier die Politik und besonders Frauenministerin Susanne Raab zur Verantwortung: „Es wundert mich nicht, dass frauenpolitische Themen an Präsenz verlieren, bei einer Frauenministerin, für die Frauenpolitik scheinbar selbst nur ein Randthema ist. Frau Ministerin, es ist auch Ihre Verantwortung, Frauenpolitik in den Mittelpunkt des Geschehens zu holen.“

Es reiche nicht aus, nur die Probleme aufzuzeigen, auch Lösungen müssten präsentiert werden, hält Holzleitner fest. Und diese liegen seit Jahren auf dem Tisch, unter anderem im Gleichbehandlungsausschuss. Vorhaben und Maßnahmen für Frauen könnten dabei umgehend beschlossen werden: „Viele unserer Anträge liegen unbearbeitet und vertagt in den Ausschüssen. Ob Gender Budgeting, für einen generellen Fokus auf die Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen oder Initiativen für mehr Väter in Karenz. Man müsste diese umfassenden Maßnahmen nur beschließen.“ Ein weiterer Punkt, der durch die Studie bestätigt werde, sei Lohntransparenz: „Frauen sollen wissen, wie viel ihre (männlichen) Kollegen verdienen. Das stärkt sie in Gehaltsverhandlungen und macht es Unternehmen schwieriger, Ungerechtigkeiten zuzulassen“, ist sich Holzleitner sicher. „Wir Frauen sind mehr als die Hälfte der Gesellschaft. Es wird Zeit, dass sich diese Zahl auch in der Präsenz von Frauen in den Medien widerspiegelt“, so Holzleitner abschließend. (Schluss) ts/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at