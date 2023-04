FPÖ – Schnedlitz zu Nehammers Afrika-Reise: „PR-Show mit Sonnenbrand!“

Kanzler im Privatjet nach Afrika unterwegs, während Bevölkerung unter der Teuerung leidet

Wien (OTS) - „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen, lautet ein Sprichwort, das auf die schwarz-grüne Bundesregierung voll und ganz zutrifft, denn erzählt wird gerade bei der ÖVP recht viel. Gerade ÖVP-Kanzler Nehammer und sein Nachfolger im Innenministerium Karner reisen ja bekanntlich gerne im Privatjet, um sich so einiges in der ganzen Welt anzusehen. Im Nachspann wird dann großartig erzählt, wie man das Erfahrene auch bei uns umsetzen könnte. Beispiele aus Dänemark gibt es deren viele“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zur Afrika-Reise des Bundeskanzlers.

So sollen die Schwerpunkte der Reise laut Bundeskanzleramt neben der Stärkung der jeweiligen bilateralen Beziehungen auf den Bereichen Migration und Sicherheit sowie der Hilfe vor Ort liegen. „Das ist schon spannend, wenn im eigenen Land die Inflation weiter im Höhenflug ist, die medizinische Versorgung auf der Kippe steht und fremde Panzer durch Österreich in ein kriegführendes Land rollen, will Nehammer in Afrika Hilfe spenden. Als ‚Gustostückerl‘ wird auch laut Medien eines der korruptesten Länder der Welt, nämlich Angola, besucht. Ein Land, das sich im Korruptionswahrnehmungsindex mit der Ukraine den Platz 116 sichert“, erklärte Schnedlitz.

„Zudem werden auch Ägypten und Ghana besucht. Verzichtet wird anscheinend auf die Expertise von ÖVP-Außenminister Schallenberg. Auf jeden Fall sind wir gespannt, was der Kanzler nach seiner Rückkehr zu berichten und was der ganze Zirkus dem Steuerzahler gekostet hat. Es wird wohl wieder bei einer teuer inszenierten PR-Show bleiben, nur diesmal mit Sonnenbrand“, so Schnedlitz.

