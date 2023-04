#dif23: Frauenpower gewinnt beim Rock The Island Contest

Beim RTIC konnten sich mit RAHEL, KTEE und FELICIA LU drei weibliche Acts erfolgreich durchsetzen. Die DIF-Festbühne bietet den jungen Frauen eine unvergleichliche Plattform!

Die Präsentation der Gewinnerinnen des Rock The Island Contests ist das erste Programmhighlight Richtung Donauinselfest, das in nicht ganz 60 Tagen stattfinden wird, und bietet schon heute #momentewiediese. Ich freue mich, dass drei junge Frauen die Fachjury mit ihrer Musik beeindruckt haben und die große Festbühne am DIF eröffnen werden. Als größter Förderer der heimischen Kunst- und Kulturszene schreiben wir Fair Pay groß und daher bekommt auch der Nachwuchs eine faire Gage, die wir in diesem Jahr aufgrund der Teuerung erhöhen konnten. Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 1/2

Das Donauinselfest ist ein Ort des Zusammenkommens und der Gemeinschaft. Das Herzstück bildet dabei die Kunst, die Signale der Hoffnung ausstrahlt. Es begeistert mich zu sehen, wie das Donauinselfest seit jeher für die neue Generation von Musiker*innen einsteht und sie fördert. Vor allem heutzutage ist es wesentlich jungen Nachwuchskünstler*innen analoge Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Das größte Freiluft-Festival Europas bei freiem Eintritt gilt als Plattform für aufstrebende Talente und unterstützt sie mit dem Rock The Island Contest seit mehr als zehn Jahren. Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft 2/2

Wien (OTS/SPW) - Auch im heurigen Jubiläumsjahr schreibt die Donauinselfest-Familie die Förderung des heimischen Musiknachwuchses groß. Im Rahmen des Rock The Island Contests, der in diesem Jahr erstmals in Kooperation mit Hitradio Ö3 stattgefunden hat, wurde wieder im ganzen Land nach musikalischen Ausnahmetalenten gesucht. Aus rund 250 Bewerber*innen hat eine Fachjury RAHEL, KTEE und FELICIA LU zu den drei Siegerinnen gekürt. Damit steht die 13. Ausgabe des Newcomer*innen-Wettbewerbs ganz im Zeichen der Frauenförderung und sorgt für fulminante Frauenpower am Donauinselfest! Am 23., 24. und 25. Juni 2023 werden die jungen Künstlerinnen die größte Bühne, die das Donauinselfest zu bieten hat, eröffnen und ganz nach dem diesjährigen Motto #momentewiediese für einzigartige Gänsehautmomente sorgen.

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft: „ Das Donauinselfest ist ein Ort des Zusammenkommens und der Gemeinschaft. Das Herzstück bildet dabei die Kunst, die Signale der Hoffnung ausstrahlt. Es begeistert mich zu sehen, wie das Donauinselfest seit jeher für die neue Generation von Musiker*innen einsteht und sie fördert. Vor allem heutzutage ist es wesentlich jungen Nachwuchskünstler*innen analoge Auftrittsmöglichkeiten zu bieten. Das größte Freiluft-Festival Europas bei freiem Eintritt gilt als Plattform für aufstrebende Talente und unterstützt sie mit dem Rock The Island Contest seit mehr als zehn Jahren. “

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „ Die Präsentation der Gewinnerinnen des Rock The Island Contests ist das erste Programmhighlight Richtung Donauinselfest, das in nicht ganz 60 Tagen stattfinden wird, und bietet schon heute #momentewiediese. Ich freue mich, dass drei junge Frauen die Fachjury mit ihrer Musik beeindruckt haben und die große Festbühne am DIF eröffnen werden. Als größter Förderer der heimischen Kunst- und Kulturszene schreiben wir Fair Pay groß und daher bekommt auch der Nachwuchs eine faire Gage, die wir in diesem Jahr aufgrund der Teuerung erhöhen konnten. “

Seit über einem Jahrzehnt hat der Rock The Island Contest mehr als 150 Gewinner*innen hervorgebracht und ihnen wichtige Auftrittsmöglichkeiten am größten Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt ermöglicht. Der Nachwuchswettbewerb steht von Beginn an für eine faire Entlohnung der Künstler*innen. Angesichts der aktuellen Teuerungen erhalten die diesjährigen Gewinnerinnen im Sinne eines leistbaren Lebens eine erhöhte Gage von 1.500 Euro.

RAHEL am 23. Juni 2023 auf der Wien Energie / radio fm4 Festbühne

Am Freitag, 23. Juni 2023 eröffnet RAHEL die Wien Energie / radio fm4 Festbühne am Donauinselfest und stimmt das Publikum mit New Wave-Gitarren, Dream Pop-Hymnen und rebellischen Rocksongs auf das Donauinselfest ein. Die Wahlwienerin, die ursprünglich aus dem Waldviertel stammt, hat mit ihrer ersten Single „Tapp Tapp Tapp“, die 2021 erschienen ist, über die Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam gemacht. Der Song hielt sich mehrere Wochen unter den Top 10 der fm4 Charts. Auch ihre zweite Single „Hochsommer“ hat bereits großen Anklang gefunden. Ihr Live-Debüt hat RAHEL als Support von Pauls Jets gefeiert.

KTEE am 24. Juni 2023 auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne

Schon immer war Singen KTEEs Weg mit der Außenwelt zu kommunizieren und kleine und große Dramen zu verarbeiten. Die Künstlerin ist nicht nur Sängerin, sondern auch Songwriterin. Ihre Songs sind wie ein Tagebuch aus dessen Inhalten sie „catchy“ und „hookige“ Melodien zaubert, die sie mit ihrer einzigartigen Stimme und internationalem Pop-Sound mit der Welt teilt. Auf ihrem Weg hat KTEE einige Meilensteine erreicht, unter anderem schafften es zwei ihrer Songs ins Semifinale des International Songwriting Contests in Nashville und ihr Lied „So What“ war in den Top 3 der internen Auswahlrunde für den Songcontest (ESC). KTEE wird am Samstag, 24. Juni 2023 auf der Wien Energie / Radio Wien Festbühne performen.

FELICIA LU am 25. Juni 2023 auf der Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne

DIF-Besucher*innen dürfen sich am Sonntag, 25. Juni 2023 auf den Auftritt von FELICIA LU auf der Wien Energie / HITRADIO Ö3 Festbühne freuen. Die 26-jährige Songwriterin und Dark-Pop-Sängerin ist in Salzburg geboren und aufgewachsen und eine wahre Allround-Künstlerin. Sie schreibt und performt ihre eigene Musik, konzeptioniert diese und setzt sie visuell in ihren Musikvideos und ihren Coverarts um. Darüber hinaus entwirft sie eigene Kunstwerke, tanzt und findet sich in fast allen Bereichen der Kunst wieder. Vor allem ihre Songs „Pay“ und „Anxiety“ wurden bereits millionenfach gestreamt und gehört.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok! #dif23 #momentewiediese

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2023 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at