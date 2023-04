Soko Linz: „Erlösung“ als Mordmotiv?

Außerdem am 25. April in ORF 1: Die „Soko Donau“ und ein „Liebesdienst“

Wien (OTS) - Ein Todesengel, der für die „Erlösung“ seiner Opfer sorgt? Ein Serientäter hält die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 25. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 in im gleichnamigen neuen Fall in Atem. Und auch für die „Soko Donau“ beginnt um 21.05 Uhr im Dacapo-Krimi „Liebesdienst“ ein Wettlauf mit der Zeit: Denn Wohlfahrt (Helmut Bohatsch), der Chef der „Soko Donau“-Spurensicherung, wurde als Geisel genommen.

Soko Linz – Erlösung (Dienstag, 25. April, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev sowie Bettina Mittendorfer in einer Episodenrolle; Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Oswald Riha wird in seiner Wohnung mit einer Armbrust erschossen, alles deutet auf ein persönliches Motiv hin – doch wer ermordet einen Mann, der bereits todkrank war? Kurz darauf wird eine junge Studentin ebenfalls umgebracht. Bei ihren Ermittlungen stoßen Joe (Katharina Stemberger) und Ben (Daniel Gawlowski) auf ein Depressions-Forum, bei dem die beiden Opfer angemeldet waren. Haben die beiden ihren Mörder dort kennengelernt und ihn beauftragt, sie zu töten? Oder sieht sich der Täter als eine Art Todesengel, der seine Opfer von ihren Schmerzen erlöst? Für Nele (Anna Hausburg) und ihr Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Liebesdienst“ (Dienstag, 25. April, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Rainer Wöss und Sandra Cervik in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Als Wolf (Brigitte Kren) eines Morgens eine Nachricht erhält, dass eines ihrer Teammitglieder als Geisel genommen wurde, will sie es zunächst nicht glauben – doch tatsächlich: Udo Blaschegg (Rainer Wöss) will mit Wohlfahrt (Helmut Bohatsch) seine Frau Nadia (Sandra Cervik) freipressen. Sie ist in Untersuchungshaft, weil sie ihren Liebhaber Werner Ruska getötet haben soll. Udo ist nicht nur von ihrer Unschuld überzeugt, sondern scheint am Rand eines Nervenzusammenbruchs zu stehen – eine gefährliche Situation für Wohlfahrt. Während Beck (Maria Happel) den Familienjeep, das Mordwerkzeug, untersucht, versucht das Team herauszufinden, wo Wohlfahrt gefangen gehalten wird. Ein Wettlauf gegen die Zeit.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Donau“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

