ServusTV Nummer 1 unter den Privaten bei Berichterstattung zur Salzburger Landtagswahl

520.000 Zuschauer verfolgten die Sondersendung, die anschließenden Schwerpunktsendungen und die Live-Diskussion bei „Links. Rechts. Mitte“.

Salzburg/Wals (OTS) - Mit der Wahlberichterstattung zur gestrigen Landtagswahl in Salzburg bestehend aus der Sondersendung ab 16:45 Uhr, den Servus Nachrichten mit Schwerpunkten zur Wahl um 18:00 Uhr und 19:20 Uhr sowie der anregenden Live-Diskussion in „Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher“ erreichte der Salzburger Privatsender 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen durchschnittlichen Marktanteil von knapp 4%, wobei in der Spitze 7% erzielt werden konnte. „Damit ist ServusTV die Nummer 1 unter den Privaten in der Wahlberichterstattung“, freut sich Moderator und ServusTV-Infochef Hans Martin Paar mit seinem Team.

Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Christoph Ammerer

Programmkommunikation

0662 84224421602

christoph.ammerer @ servustv.com