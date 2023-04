Karl Ploberger präsentiert „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“

Am 25. April um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Karl Ploberger präsentiert mit „Das Paradies daheim“ am Dienstag, dem 25. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 bereits zum vierten Mal „Die schönsten Gärten Österreichs“. Der Pflanzenflüsterer meldet sich diesmal aus den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois und zeigt in zehn Gartenporträts aus ganz Österreich die Vielfalt der grünen Oasen unseres Landes. Das Spektrum reicht von einem verträumten Dornröschengarten über einen Barockgarten mitten auf einem Acker und insektenreiche Naturgärten bis hin zu einem mediterranen „Little Italy“-Gartentraum. Angereichert werden die Schaugeschichten durch allerlei Wissenswertes rund um Gartenkultur und Gartenpflege.

Die hängenden Gärten von Sulamith

Mitten im Naturpark Almenland in der Steiermark hat sich Sissy Sichart mit ihrem Mann auf 1.000 Metern Seehöhe einen einzigartigen 4.000 Quadratmeter großen Gartentraum geschaffen. Die Gartenanlage ist in 24 Themenbereiche untergliedert. Hier gibt es eine beachtliche Vielfalt an Heilpflanzen zu bewundern. Von heimischen Wildkräutern, Stauden und Sträuchern bis hin zu über 130 verschiedenen Bäumen. Einige der Pflanzen kommen ursprünglich aus dem Orient und werden auch in der Bibel erwähnt. Inspiriert von einem orientalischen Mädchennamen, der natürliche Schönheit bedeutet, hat die grüne Oase auch ihren Namen bekommen – die hängenden Gärten von Sulamith.

„Little Italy“ in Gumpoldskirchen

Romantisch, verspielt und märchenhaft – das ist der mediterrane Garten von Michaela Aigner im niederösterreichischen Gumpoldskirchen. Sie ist mit diesem „Little Italy“ aufgewachsen. Ihr ganzer Stolz sind die vielen alten Steintröge, ein alter Pressstein, eine alte Drehbank und viel Eisendeko. Der Garten strotzt vor botanischer Artenvielfalt:

Neben einem Mimosenbaum, einem Quittenbaum und Feigenbäumen besitzt Michaela Aigner auch Oleander, einen Mispelbaum, Agapanthus, Wandelröschen, Aloe-Vera-Pflanzen und vieles mehr.

Idyllischer Kunstgarten

Einen kunstvollen Garten im Kärntner Bleiburg haben Josef Pototschnig und seine Partnerin Maria angelegt. Objekte aus Plexiglas, aber auch viele Regenschirme und Schaufensterpuppen zieren diesen außergewöhnlichen Garten. Die 4.000 Quadratmeter große Grünoase hat außerdem eine gigantische Bambushecke, einen idyllischen Teich und einen üppigen Gemüsegarten zu bieten.

Verspielter Kreativgarten

Einen wunderschönen Kreativgarten hat Susanne Meergraf in Thürnthal in Niederösterreich gestaltet. Mit viel gesammelter und selbstgetöpferter Deko schmückt sie ihre grüne, blühende Oase, selbst alte Fenster und Ziegel finden noch Verwendung. In den Gemüsegarten ist eine Regenwurmbox integriert, in der Küchenabfälle kompostiert werden.

Romantisches Naturparadies

Elfenhaft und wild romantisch – das ist das Gartenparadies von Franziska Käfer im steirischen Stubenberg. Die leidenschaftliche Pflanzensammlerin hat vor mehr als 50 Jahren mit der Gestaltung begonnen. Vor allem weiße Blühpflanzen wie Hortensien haben es ihr angetan, aber auch viele andere botanische Raritäten wachsen hier – vom Taschentuchbaum und Schneeglöckchenstrauch über den Mönchspfeffer bis hin zur immergrünen Magnolie. Ein blühendes Paradies auf 2.000 Quadratmetern.

Barockgarten am Acker

Ein 7.000 Quadratmeter großer ehemaliger Acker inmitten landwirtschaftlicher Umgebung erstrahlt jetzt als formaler Barockgarten. Christian Kis hat die Anlage im oberösterreichischen Alpenvorland in Schiedlberg mit symmetrischen, formalen Beeten und akkurat geschnittenen Formgehölzen umgestaltet. Die Bepflanzung besteht aus Blattschmuck, Blüten und Gemüsepflanzen.

Wortgewandter Zaubergarten

Mehr als hundert Skulpturen hat Horst Lazelsberger in dem Zaubergarten im niederösterreichischen Sankt Peter in der Au verstreut. Ein Meer an Kupferfiguren, in denen er Sprichwörter und geflügelte Wörter vergegenständlicht. Außerdem zieren ein idyllischer Badeteich und endlos scheinende Blumenbeete das grüne Refugium.

Verträumter Dornröschen-Garten

Der besondere Dornröschen-Garten von Christa und Harald Fritsch liegt im oberösterreichischen Kurort Bad Hall. Bereits am Eingang des Gartens eröffnet sich ein Traum von einer Rosenpracht, die mit Clematis und Begleitstauden eine wunderbare Symbiose bildet. Unterstützt wird die romantische Atmosphäre durch das leise Plätschern eines antiken Brunnens und eines Quellsteines. Allerlei Vintage-Möbel und Shabby-Chic-Deko für ihr grünes Paradies sammeln Christa und Harald Fritsch am liebsten auf Flohmärkten in Frankreich.

Dekorativer Nostalgiegarten

Einen Nostalgiegarten hat Brigitte Notter im steirischen Bad Waltersdorf angelegt. Die Anlage umfasst über 5.000 Quadratmeter und ist mit einer Vielfalt von ausgefallenen Sträuchern und Stauden sowie einem Biotop gestaltet. Auch ein Streichelzoo gehört zum Anwesen. Wie der Name schon sagt, ist der Garten auch nostalgisch dekoriert.

Selbstversorger-Naturgarten

Ein Naturgarten auf 3.000 Quadratmetern – so präsentiert sich das grüne Paradies von Monika und Manfred Höck im Tiroler Schwoich. Unzählige Obstbäume, üppige Rosenbeete, ein Gemüsegarten und ein selbst gebauter Schwimmteich zieren die Wohlfühloase ebenso wie eine eigene Destillerie.

