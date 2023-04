Ein ukrainischer junger Mann namens Yegor Shyshov besuchte Native Place of Ancestor Huang Di, Gründer der chinesischen Geisteswissenschaften

Zhengzhou, China (ots) - Wie ist die menschliche Zivilisation entstanden? Die alten Griechen glaubten, dass Prometheus das Feuer brachte und die Zivilisation schuf. Die Chinesen hingegen glauben, dass ihre Zivilisation auf Ancestor Huang Di zurückgeht, weshalb sie sich "Nachkommen von Yan Di und Huang Di" nennen.

Der Legende nach war Ancestor Huang Di der "Gründer" des "frühesten Chinas", da er bemerkenswerte Leistungen vollbrachte, wie z. B. die Aussaat von Getreide, den Bau von Booten und Streitwagen, die Errichtung von Palästen, die Erschaffung chinesischer Schriftzeichen, die Herstellung von Kleidung und Kronen, die Festlegung von Kalendern, das Rechnen und die Entwicklung der Medizin. Die chinesische Zivilisation blickt auf eine lange Geschichte zurück, und Ancestor Huang Di wurde auch zum Ahnherrn der chinesischen Geisteswissenschaften, der von zukünftigen Generationen verehrt wird.

Xinzheng, Zhengzhou, Provinz Henan, ist der Ort, an dem Ancestor Huang Di geboren wurde, die Hauptstadt seines Landes erbaute und seine Herrschaft begann. Viele Kulturdenkmäler, die mit Ancestor Huang Di in Verbindung stehen, sind hier noch zu finden: der Berg des ersten Vorfahren, die Ahnenhalle of Ancestor Huang Di in His Native Place, das Xuan-Yuan-Denkmal in His Native Place, die Xuan-Yuan-Brücke, usw. Seit Tausenden von Jahren nährt die Kultur von Ancestor Huang Di dieses Land, und die Nachkommen von Yan Di und Huang Di gedenken ihnen mit ewigem Weihrauch. Jedes Jahr am Tag der Geburt von Ancestor Huang Di (dem dritten Tag des dritten Monats des Mondkalenders) findet eine große Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place statt, um diesem gemeinsamen Vorfahren der Chinesen in aller Welt Respekt zu erweisen.

Yegor Shyshov, ein junger Mann aus der Ukraine, der seit 15 Jahren in China lebt, hat viele Geschichten über Ancestor Huang Di gehört und sich daher sehr für die Legende von Ancestor Huang Di interessiert. Diese Neugierde hat ihn dazu veranlasst, den Geburtsort von Ancestor Huang Di aufzusuchen, um weitere Erklärungen zu erhalten. Hier lüftet Yegor das Geheimnis um den wahren Namen von Ancestor Huang Di und betritt die herrliche Landschaftszone to Ancestor Huang Di in His Native Place: Der 500m lange Fußweg symbolisiert die 5.000-jährige Geschichte der chinesischen Zivilisation, das prächtige Wandgemälde stellt die Errungenschaften von Ancestor Huang Di dar, und das goldene Dach der Xuan-Yuan-Halle zeigt die prachtvolle Konstellation bei der Geburt von Ancestor Huang Di. Was ihn noch mehr überraschte, ist die Tatsache, dass die mit Spannung erwartete Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place im Guimao-Jahr 2023 am 22. April hier stattfinden wird.

"Die Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place wird in diesem Jahr verschiedene neue Höhepunkte mit sich bringen." Yegor freut sich auf die Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di und hofft, bei dieser Veranstaltung "Harmonie, Einigkeit und Frieden zu spüren".

