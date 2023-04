8. Bezirk: Konzert „Chopin – Zwischen Sturm und Stille“

Wien (OTS/RK) - Elzbieta Mazur ist eine formidable Wiener Pianistin mit Wurzeln in Polen, die sich besonders der Interpretation von Werken des bedeutenden Tonsetzers Frederic Chopin (1810 – 1849) verschrieben hat. Die durch Experten oftmals gelobte Künstlerin spielt am Mittwoch, 26. April, im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18, 1. Stock). Das Konzert im Saal des Museums hat den Titel „Frederic Chopin – Zwischen Sturm und Stille“. Um 19.00 Uhr geht der Klavier-Abend los. Das Publikum muss kein fixes Eintrittsgeld bezahlen. Die Organisator*innen ersuchen um Spenden zur Deckung der Unkosten. Kenner bezeichnen Mazur als „Meisterin der Stimmungsbilder“. Anmeldungen zu dieser Musik-Veranstaltung per E-Mail: konzertbuero@aon.at.

Vielerlei Kultur-Termine finden im Josefstädter Bezirksmuseum statt. Über die nächsten Aktivitäten berichtet die auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Leiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15. Die Bezirkshistorikerin ist überdies via E-Mail erreichbar: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianistin Elzbieta Mazur (FERMATE): www.elzbietamazur.de

Komponist Frederic Chopin: www.chopin-musik.com/

