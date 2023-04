Der 1. Viva con Agua Wasserball hebt das Menschenrecht auf Wasser am 13.5.2023 auf die Bühne

Auftretende Künstler:innen spenden ihre Gagen, alle Erlöse des Benefizballs fließen in die Viva con Agua Projektarbeit

Der 1. Viva con Agua Wasserball wird ein unvergessliches Event, bei dem wir gemeinsam für die gute Sache tanzen und unsere ersten 10 Jahre Viva con Agua in Österreich feiern. Die Umsetzung dieses Benefizevents wird durch die engagierte Unterstützung unserer Sponsoren und Partner, allen voran der Stadt Wien, sowie durch die Gagenspende der auftretenden Künstler:innen möglich. Dafür möchte ich mich im Namen von Viva con Agua Österreich herzlich bedanken. Besonders freuen wir uns, dass wir mit unserem langjährigen internationalen Projektpartner Welthungerhilfe auch beim Wasserball zusammenarbeiten und gemeinsam die enorme Bedeutung von Trinkwasser vor Ort erlebbar machen. Wir freuen uns auf eine einzigartige Ballnacht voller Musik, Kunst und Wasser. Birgit Straka, Geschäftsführerin Viva con Agua Österreich

Wien (OTS) - Die Wiener Ballsaison ist längst noch nicht zu Ende, denn der wichtigste Ball kommt erst: Der 1. Viva con Agua Wasserball in der Ottakringer Brauerei Wien. Am 13. Mai 2023 feiert Viva con Agua Österreich, die seit 10 Jahren international tätige Trinkwasser-NGO, lautstark mit viel Kunst und Musik eine Nacht lang das Menschenrecht auf Wasser mit einem alternativen Benefizball. Der Ball ist auch das ‚inoffizielle‘ 10-Jahres Jubiläum der NGO. Die Gäste verbinden durch ihre Teilnahme Gutes tun und Feiern miteinander. Den Ehrenschutz übernehmen der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und die Aktivistin und Autorin Madeleine Darya Alizadeh (@dariadaria).

Unterstützt wird die gute Sache von zahlreichen Künstler:innen, die an diesem Abend zugunsten der Viva con Agua Projekte auf ihre Gagen verzichten: Amadeus Austrian Music Award Gewinner Farewell Dear Ghost, der Stuttgarter Rapper und Viva con Agua Unterstützer der ersten Stunde Maeckes, Aktivistin Arabel Karajan und Beatboxing Weltmeister Skiller gehören ebenso zu den Acts, wie Rising Star Rahel, Newcomerin Elav, DJ & Produzent Drew Moyo aus Malawi und das DJ Kollektiv about later. Die Moderation übernimmt Österreichs bekannteste Poetry Slammerin Yasmo.

Neben musikalischen Highlights erwarten die Gäste auch Artistik, Performances und klassische Ballelemente. Musiker:innen, Kunstschaffende und Kreative machen den Raum zu einem Erlebnis für alle Sinne. Es wird glitzern und funkeln, faszinieren und verzaubern.

Tickets gibt es ab 39 Euro auf oeticket.at. Als besonderes Angebot gibt es beim Kauf von vier Tickets das fünfte gratis dazu.

Alle Erlöse des Wasserballs gehen direkt in die internationale Projektarbeit von Viva con Agua und ermöglichen Menschen weltweit den Zugang zu Trinkwasser.

