20. Bezirk: Buch-Vorstellung „Vier Schwestern“ am 25.4.

Wien (OTS/RK) - Auf 416 Seiten erzählt der Autor Ernst Strouhal in seinem Buch „Vier Schwestern“ eine „Wiener Familiengeschichte des 20. Jahrhunderts“. Am Dienstag, 25. April, präsentiert der Verfasser sein im August 2022 im Verlag „Zsolnay“ erschienenes Werk bei einem Leseabend im Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11). Im Mittelpunkt stehen die Schicksale der Nachfahren von Moriz Benedikt, des einstigen Herausgebers der „Neuen Freien Presse“. Nach dem „Anschluss“ glückte den „Vier Schwestern“ (Strouhals Mutter und drei Tanten) die Flucht vor den Nationalsozialisten. Beginn der Veranstaltung: 19.00 Uhr (Einlass: ab 18.30 Uhr). Der Eintritt ist frei. Spenden nimmt das „Aktionsradius Wien“-Team (Leiterin: Uschi Schreiber) an. Auskünfte: Telefon 332 26 94, E-Mail office@aktionsradius.at.

Die Publikation „Vier Schwestern. Fernes Wien, fremde Welt“ ist im Buchhandel zum Preis von 28,80 Euro erhältlich (ISBN 978-3-552-07312-8). Nähere Informationen über den Band sind beim Verlag „Zsolnay“ per E-Mail einzuholen: info@zsolnay.at.

