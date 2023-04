Edenred holt Daniela Renezeder ins Unternehmen

Weiterentwicklung der Marke Edenred durch Produkt-Expertin

Wien (OTS) - Edenred Österreich, der führende Anbieter von Mitarbeiter-Benefits in Form von digitalen Gutscheinen, erweitert sein Management-Team mit einem internationalen Profi: Daniela Renezeder ist seit März 2023 Director of Marketing, Products and Platforms. In ihrer neuen Funktion ist die erfahrene Brandmanagerin für die strategische Weiterentwicklung der Marke Edenred und der Gutschein-Produkte verantwortlich.

Zuerst war es Schokolade, dann Kaffee, nun ist es ein ganzes Mittagessen: So sieht der Weg von Daniela Renezeder zu Edenred, dem führenden Anbieter digitaler Gutscheine für Unternehmen, aus. Seit März ist sie Director of Marketing, Products and Platforms.

Von Lindt & Sprüngli über Nestlé zu Edenred

Mehr als zehn Jahre war Renezeder als Marketing- und Product-Managerin für namhafte internationale Unternehmen wie Lindt & Sprüngli und zuletzt Nestlé Nespresso, unter anderem auch im B2B-Bereich, tätig. In puncto Mitarbeiter-Benefits kennt sie sich bestens aus: „Ich weiß aus eigener Erfahrung wie wichtig es ist, sich auf ein motiviertes und eingespieltes Team verlassen zu können. Spätestens seit meiner Zeit bei Nespresso ist mir klar, wie viel allein ein guter Kaffee im Arbeitsalltag bewirken kann – ganz zu schweigen von einem ausgewogenen Mittagessen samt Mittagspause mit dem Team, wie es die digitalen Essensgutscheine von Edenred ermöglichen“, so Renezeder.

Die Edenred-Newcomerin ist überzeugt: „Qualifizierte Mitarbeiter:innen sind das wichtigste Gut eines Unternehmens. Sie zu halten zählt zu den Schlüsselaufgaben einer jeden Firma – vor allem jetzt in Zeiten besonders hoher Personalnachfrage. Dabei ist es essenziell, die richtigen Benefits anzubieten und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz hochzuhalten.“

Ihren Erfahrungsschatz wird die Produkt-Expertin ab sofort bei Edenred Österreich einbringen, wo sie zudem Teil des Managements ist. In ihrer neuen Funktion fungiert Renezeder als strategischer Kopf rund um das Marketing-, Products- und Platforms-Team.

„Es ist großartig einen solchen Profi wie Daniela gewonnen zu haben, die bedeutende Marken mitgeprägt hat. Dieses Know-how in Kombination mit ihrem Verständnis für die Bedeutung von Benefits und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt wird die Marke Edenred weiter voranbringen“, freut sich Geschäftsführer Christoph Monschein über den Neuzugang.

Familie und Beruf in Einklang

Mit der Powerfrau untermauert Edenred zugleich auch seinen Gleichstellungsschwerpunkt: 62 Prozent der Belegschaft sowie 50 Prozent der Führungskräfte sind weiblich. „Ich schätze es sehr, dass ich Karriere und Familie dank flexibler Zeiteinteilung und Homeoffice-Möglichkeiten bei Edenred optimal miteinander vereinen kann“, so Renezeder.

Daniela Renezeder hat den Master in International Marketing & Sales an der Fachhochschule Wiener Neustadt absolviert und Business Administration & Economics an der University of New Brunswick in Kanada studiert. Mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter lebt die gebürtige Burgenländerin in Wien.

