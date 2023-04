Aviso: BKAÄ-Enquete „Arbeitsplatz Spital – wie die Jungen künftig arbeiten wollen“, am 10. Mai 2023 in Linz

Die Politik muss dem Ärzte-Nachwuchs endlich zuhören und die Strategien anpassen, um den Arztberuf weiter attraktiv zu machen, befindet die Bundeskurie angestellte Ärzte der ÖÄK.

Wien (OTS) - Wie wollen die jungen Ärzte in Zukunft im Spital arbeiten? Dieser Frage geht die Bundeskurie für angestellte Ärzte der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) bei einer hochkarätig besetzten Enquete am Mittwoch, 10. Mai 2023, am Medizinischen Campus in Linz (ab 17:30 Uhr) nach. Die Teilnahme an der Diskussionsveranstaltung ist kostenfrei, das Publikum kann auch aktiv mitwirken.

„Die Politik muss endlich beginnen, den Jungen zuzuhören und zu berücksichtigen, wie der ärztliche Nachwuchs jetzt und künftig im Spital arbeiten möchte. Wir stehen als Standesvertretung gerne als Vermittler zur Verfügung – denn wir hören immer genau hin und wollen dies auch mit der Enquete in Linz unterstreichen“, betont Harald Mayer, Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte und Vizepräsident der ÖÄK.

Die Fragen, die sich eine hochkarätige Expertenrunde aus Gesundheitspolitik, Zukunftsforschung, Bildungspolitik und Medizin stellt und diskutieren wird, sind vielfältig: Welche Vorstellungen vom Arztsein und von den Arbeitsbedingungen haben die Jungen? Wie geht es ihnen im Spannungsfeld zwischen drohendem Ärztemangel, aktuellen Herausforderungen sowie Chancen im österreichischen Gesundheitssystem in Kombination mit dem Wunsch nach flexibleren Arbeitszeitmodellen, einer hochqualitativen Ausbildung und nach einer besseren Entlohnung?

BKAÄ-Enquete „Arbeitsplatz Spital – wie die Jungen künftig arbeiten wollen“, (Mittwoch, 10. Mai 2023, 17:30-19:00 Uhr, JKU medLOFT, Medizinischer Campus Linz, MED Campus I, Gebäude ADM, 9. OG, Krankenhausstraße 5, 4020 Linz)

Es referieren und diskutieren:

Bernd Lamprecht , stellvertretender Dekan Lehre und Studierende (Medizinische Fakultät, Johannes Kepler Universität Linz) sowie Primarärztevertreter und Hochschulreferent der Ärztekammer Oberösterreich

, stellvertretender Dekan Lehre und Studierende (Medizinische Fakultät, Johannes Kepler Universität Linz) sowie Primarärztevertreter und Hochschulreferent der Ärztekammer Oberösterreich Reinhold Popp , Zukunftsforscher, Leiter des Institute for Futures Research in Human Sciences, Sigmund Freud-Privatuniversität in Wien (SFU)

, Zukunftsforscher, Leiter des Institute for Futures Research in Human Sciences, Sigmund Freud-Privatuniversität in Wien (SFU) Michael Sacherer , Präsident der Ärztekammer Steiermark und Leiter des Referats für Jungmedizinerinnen und Jungmediziner der Österreichischen Ärztekammer

, Präsident der Ärztekammer Steiermark und Leiter des Referats für Jungmedizinerinnen und Jungmediziner der Österreichischen Ärztekammer Cornelia Sitter , Turnusärztin in Steyr und Referentin des Referats für Jungmedizinerinnen und Jungmediziner der Österreichischen Ärztekammer

, Turnusärztin in Steyr und Referentin des Referats für Jungmedizinerinnen und Jungmediziner der Österreichischen Ärztekammer Nicole Sophie Brunner, Vorsitzende der ÖH-Med Wien

Die Teilnahme ist kostenfrei, auch eine Kinderbetreuung (für Kinder ab 4 Jahren; für Jüngere in Begleitung) wird angeboten. Um Anmeldung (auch für die Kinderbetreuung) wird gebeten unter: pressestelle@aerztekammer.at.

