LTW Salzburg – Kogler/Stoytchev danken Wähler:innen und Martina Berthold

Gespräche werden zeigen, ob Klimaschutz oder Kickl in der Landesregierung sein wird

Wien (OTS) - Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen, und Angela Stoytchev, Bundesgeschäftsführerin, danken Martina Berthold und ihrem Team für den Einsatz in den letzten Wochen. Das Erreichen des Klubstatus ist wichtig für das Voranbringen von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit im Salzburger Landtag.

Bundessprecher Werner Kogler: „In Zeiten multipler Krisen ist es für Parteien in Regierungsverantwortung nicht einfach dazuzugewinnen. Die Grünen sind jedenfalls dafür angetreten, Klimaschutz zu stärken und heute auch dafür gewählt worden. Landeshauptmann Wilfried Haslauer kann in der nächsten Regierung entweder Klimaschutz, soziale Absicherung und die Arbeit für die künftigen Generationen zur Priorität erklären oder der aggressiven und gestrigen Kickl-FPÖ die Tür aufmachen. Ich bin mir sicher, dass ersteres die bessere Option für die Salzburger:innen ist. Die Salzburger Grünen sind bereit Gespräche darüber zu führen – am Ende wird sich zeigen, ob Klimaschutz oder Kickl in der Landesregierung ist. In den nächsten Jahren geht es um nichts weniger als darum, das Leben der Salzburger:innen zu verbessern und eine Perspektive für ein glückliches Leben für die künftigen Generationen zu schaffen. Es geht um die Wirtschaftswende, die Energiewende und eine starke soziale Absicherung. Wir haben die Verantwortung diesen Weg zu gehen, alles in unserer Macht Stehende für den Planeten zu tun und eine glückliche Zukunft zu schaffen.“

„Bei einer Wahl, bei der so viele Parteien wie noch nie zur Auswahl standen, sind die Grünen in Salzburg zwar hinter den Erwartungen geblieben, konnten aber ihre drei Mandate im Landtag absichern. Ich danke Martina Berthold, ihrem Team und den vielen Aktivist:innen für ihren wichtigen Einsatz. Ob Landeshauptmann Wilfried Haslauer die drängenden Zukunftsthemen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit in der Landesregierung stärkt oder einer rückwärtsgewandten Kickl-Koalition den Weg ebnet, werden die Gespräche in den nächsten Tagen und Wochen zeigen“, so Angela Stoytchev.

