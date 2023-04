Korosec: „Wahlergebnis ist Auftrag für Wilfried Haslauer und sein Team, Salzburg weiter durch diese schwierigen Zeiten zu führen"

Präsidentin der ÖVP Senioren plädiert für die schnelle Wiederaufnahme der konstruktiven Arbeit für die Salzburgerinnen und Salzburger.

Wi (OTS) - Ingrid Korosec, Präsidentin der ÖVP Senioren, sieht im Wahlergebnis Parallelitäten zu den vergangenen Landtagswahlen in Tirol, Kärnten und Niederösterreich: „Für Regierungsparteien ist es in diesen unsicheren Zeiten besonders schwierig. Trotzdem ist die Volkspartei weiterhin die stärkste politische Kraft in Salzburg und wird auch in Zukunft für die Anliegen der Menschen und besonders auch der älteren Generation eintreten. Landeshauptmann Wilfried Haslauer und sein Team haben mit ihrer konstruktiven Regierungsarbeit das Land gut durch die Krisen der vergangenen Jahre manövriert. Das Wahlergebnis ist Auftrag, Salzburg weiterhin durch diese schwierigen Zeiten zu führen“, so Korosec.

Gleichzeitig plädiert die Präsidentin der ÖVP Senioren für ein Abrüsten der Worte und die rasche Aufnahme von Koalitionsgesprächen, „damit so schnell wie möglich wieder die konstruktive Arbeit für die Menschen im Land aufgenommen werden kann“, sagt sie abschließend.

