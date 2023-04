FPÖ – Kickl gratuliert Marlene Svazek und ihrem Team zu historischem Wahlerfolg

„Die konsequente Aufbauarbeit der Salzburger Freiheitlichen wurden von den Wählern honoriert. Der Schulterschluss zwischen FPÖ und den Bürgern wurde weiter gefestigt.“

Wien/Salzburg (OTS) - Die FPÖ Salzburg hat heute ihr mit Abstand bestes Ergebnis bei Landtagswahlen erreicht – sehr zur Freude von FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Herbert Kickl: „Ich freue mich riesig und gratuliere Marlene Svazek und ihrem gesamten Team von ganzem Herzen. Sie wurde von den Salzburgern heute massiv gestärkt und konnte die Ernte für ihre jahrelange konsequente Aufbauarbeit einfahren. Dieses Ergebnis bringt der FPÖ auch auf Bundesebene noch weiteren Rückenwind!“

Im heutigen Ergebnis sah der FPÖ-Bundesparteiobmann auch die Abwahl von einer Politik, die gegen die Interessen der Wähler gerichtet sei: „Die Bedürfnisse der Bürger haben in der sogenannten ‚Dirndl-Koalition‘ keine Rolle gespielt. Alle drei Regierungsparteien in Salzburg haben heute Stimmen verloren, die Neos sind sogar aus dem Landtag geflogen. Groß war hingegen der Zuspruch für die FPÖ, deren Position seit Jahren schon einzig und allein an der Seite der Salzburger war und ist. Die Wähler haben das honoriert und damit ein neues politisches Zeitalter in Salzburg eingeläutet.“

Die FPÖ stehe auf Bundes- und auf Landesebene für eine Politik aus einem Guss zum Wohle der Menschen. Diese Linie sei nun auch in Salzburg belohnt worden. Kickl: „Der Wahlausgang in Salzburg ist der Abschluss einer für die FPÖ höchst erfolgreiche Serie von Landtagswahlen der letzten Monate. Es ist uns gelungen, den Schulterschluss mit der Bevölkerung weiter zu festigen. Das ist auch auf Bundesebene ein Auftrag, um konsequent und geradlinig weiterzuarbeiten. Die nächste Stufe ist spätestens im Herbst dann der Anlauf aufs Kanzleramt und eine Bundesregierung unter freiheitlicher Führung.“

